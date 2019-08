Usa, proteste accolgono Trump a Dayton

Centinaia di dimostranti si sono radunati a, in Ohio, per l' arrivo del presidenteche intende incontrare i famigliari delle vittime della sparatoria del fine settimana. "è odio" e "Agisci",recitano i cartelli. Spicca il BabyBalloon, pupazzo gonfiabile che ritrae il magnate come un neonato. "L'immigrazione illegale è una cosa terribile.La fermeremo, per questo stiamo costruendo il muro",aveva dettoprima di partire pere El Paso,difendendosi dall' accusa di aver aizzato la violenza.(Di mercoledì 7 agosto 2019)