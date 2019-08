Uomini e Donne Ursula Bennardo in gravidanza sono fragile

Caduta Libera - Christian Fregoni strizza l'occhio a Maria De Filippi : una bomba al prossimo Uomini e Donne? : Il nuovo campione di Caduta Libera - condotto da Gerry Scotti in onda su Canale5 - Christian Fregoni ha portato a casa 120.000 euro in totale. Un vero e proprio tesoro. E il 27enne bresciano ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando come ha intenzione di spendere l'importante s

Uomini e Donne Over - Noel Formica e Stefano Torrese si frequentano : "Credo che si possa parlare di un flirt, non di un’amicizia, ma neanche di una storia d’amore ovviamente" così Stefano Torrese sul magazine di Uomini e Donne ha annunciato l'inizio di una frequentazione con Noel Formica.I due si erano incontrati proprio all'interno del programma di Maria de Filippi ed entrambi avevano trovato la loro anima gemella: Stefano uscì dal programma con Pamela Barretta e Noel con Alessandro Sandomenico, entrambi però ...

Katia Fanelli in lizza come tronista a Uomini e Donne : “Ho già fatto il provino” : Nuova vita per la "fotonica" ex protagonista di Temptation Island. Tramontata definitivamente la storia con Vittorio Collina (che definisce un uomo "senza carattere" e "vergognoso"), la Fanelli è piena di corteggiatori ma sembra certa di trovare l'amore vero a Uomini e Donne. Tanto da aver già fatto il casting: "Qualcosa nell’aria c’è".Continua a leggere

Katia di Temptation Island : 'Mi sono candidata al trono di Uomini e Donne' : Ad un paio di settimane dalla fine di Temptation Island, una protagonista della sesta edizione si è raccontata sulle pagine della rivista "Chi". Stiamo parlando di Katia Fanelli, la "fotonica" ragazza del cast che ha attirato le simpatie di gran parte dei telespettatori con il suo modo di fare sopra le righe. Al giornale di gossip che l'ha intervistata dopo la rottura con Vittorio Collina, la giovane ha fatto sapere di essere già pronta per un ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : “Sogno di fare Amici o X Factor” : Teresa Langella sogna di fare un talent show dopo Uomini e Donne Teresa Langella è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’ex tronista non ha mai nascosto di nutrire un certo amore per la musica, amore che coltiva da quando era piccola. Per questo motivo, dopo aver trovato l’amore al fianco di Andrea Dal Corso, tra le pagine del settimanale Di Più Tv, la bella modella partenopea ha ...

Uomini e Donne - Stefano Torrese e Noel Formica confermano : 'Ci frequentiamo da un mese' : È nata una nuova coppia tra due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne: Noel Formica e Stefano Torrese hanno confermato la voce che era nell'aria già da qualche settimana, ovvero di avere avviato una relazione sentimentale. Dopo il negativo epilogo della storia di lei con Alessandro Sandomenico e la burrascosa rottura tra lui e Pamela Barretta, dama e cavaliere hanno iniziato e vedersi in maniera assidua, anche se ritengono che al ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti : "È questo il posto segreto..." - : Riccardo Palleschi Gianni Sperti, dopo essere stato opinionista per Uomini e Donne, si è concesso un viaggio in India e sembra che gli stia dando parecchie soddisfazioni Gianni Sperti, in questo periodo di Agosto, si sta godendo le vacanze in India. Il ballerino, che ha già condiviso moltissimi scatti di questa nuova esperienza, sembra molto felice non solo di averla vissuta ma anche di averla condivisa con tutti i suoi fan. L'ultimo ...

Uomini e Donne : Claudia Dionigi fa una confessione su Lorenzo : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne si riabbracciano Sempre pronti a stuzzicarsi sui social con battute, frecciatine e scherzi, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi mostrano quotidianamente la loro complicità. L’amore continua a unire i due ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno fatto dell’ironia la chiave vincente che li ha portati ad essere apprezzati dal grande pubblico. In questi giorni la coppia si è ...

