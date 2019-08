Uomini e Donne | la pagina ufficiale IG scrive | ' D' obbligo far partire diffide e denunce'

Uomini e Donne - la produzione e Maria De Filippi su IG : 'I rosiconi dicono sciocchezze' : Dopo circa una settimana di infiniti botta e risposta tra alcuni membri della redazione di Uomini e Donne ed ex protagonisti, Maria De Filippi è intervenuta sui social network con un messaggio molto chiaro. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, infatti, pochi minuti fa è stato pubblicato il pensiero della produzione e della conduttrice sui fatti che vedono coinvolta l'autrice Raffaella Mennoia e qualche personaggio che di recente ...

Uomini e Donne - la produzione (e Maria De Filippi) contro i 'rosiconi' : "Solo sciocchezze" : Dopo la minaccia (non tanto velata) di Raffaella Mennoia di denunciare qualcuno che ha messo a repentaglio il buon nome di 'Uomini e Donne', la produzione del programma, anche a nome di Maria de Filippi, ha deciso di affidare, al proprio account Instagram, un duro sfogo contro i 'rosiconi' che avrebbero sputato nel piatto dove hanno mangiato, per mesi, dopo non aver ricevuto un ritorno economico e di immagine: ...

Uomini e Donne - Mennoia contro Cilia : ecco il video in cui Teresa e Salvatore lasciano lo studio : Le immagini della coppia che, ospite nel 2015 per raccontare l'esperienza a Temptation Island, decide di abbandonare il dating show.

Raffaella Mennoia vs Teresa Cilia e Mario Serpa/ Guerra Uomini e Donne "Ora denuncio" : Raffaella Mennoia contro Teresa Cilia e Mario Serpa: Guerra a Uomini e Donne. "Ora denuncio", la minaccia dell'autrice del programma di Maria De Filippi.

Teresa Cilia di Uomini e Donne : perché ha chiuso con Raffaella Mennoia : Uomini e Donne: Teresa Cilia svela la verità sul rapporto con Raffaella Mennoia Teresa Cilia è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con Raffaella Mennoia, spiegando perché ha deciso di non rivolgere più la parola al fedele braccio destro di Maria De Filippi. Io non dico una cosa per un’altra. Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island, quando a Uomini e Donne hanno invitato le coppie e c’eravamo anche io ...

Temptation Island - Katia Fanelli sogna Uomini e donne e rivela : ‘Mi manca Vittorio’ : Senza di lei l’ultima edizione di Temptation Island non sarebbe stata la stessa. Katia Fanelli sin dalla prima puntata si è distinta come il personaggio più estroverso e simpatico conquistando da subito le simpatie del pubblico. La sua storia con Vittorio Collina è naufragata ma questo non sembra fermarla, perché come rivela a Chi nell’intervista in edicola mercoledì 7 agosto ha in programma una vacanza a Mykonos e mira a Uomini e ...

Uomini e Donne Ursula Bennardo in gravidanza sono fragile : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono all’attesa di un figlio. La gravidanza è ormai inoltrata e la bimba dovrebbe nascere a ottobre, ma la maternità imminente sta facendo diventare la ‘dama’ molto riflessiva, come dimostra anche l’ultimo post pubblicato su Instagram. «sono forte ma sono anche fragile … Tre mesi fa il mio pancino era ancora piccolo… ora cresce ogni giorno e tra poco ti avrò tra le mie braccia» ...

Caduta Libera - Christian Fregoni strizza l'occhio a Maria De Filippi : una bomba al prossimo Uomini e Donne? : Il nuovo campione di Caduta Libera - condotto da Gerry Scotti in onda su Canale5 - Christian Fregoni ha portato a casa 120.000 euro in totale. Un vero e proprio tesoro. E il 27enne bresciano ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando come ha intenzione di spendere l'importante s

Uomini e Donne Over - Noel Formica e Stefano Torrese si frequentano : "Credo che si possa parlare di un flirt, non di un’amicizia, ma neanche di una storia d’amore ovviamente" così Stefano Torrese sul magazine di Uomini e Donne ha annunciato l'inizio di una frequentazione con Noel Formica.I due si erano incontrati proprio all'interno del programma di Maria de Filippi ed entrambi avevano trovato la loro anima gemella: Stefano uscì dal programma con Pamela Barretta e Noel con Alessandro Sandomenico, entrambi però ...

Katia Fanelli in lizza come tronista a Uomini e Donne : “Ho già fatto il provino” : Nuova vita per la "fotonica" ex protagonista di Temptation Island. Tramontata definitivamente la storia con Vittorio Collina (che definisce un uomo "senza carattere" e "vergognoso"), la Fanelli è piena di corteggiatori ma sembra certa di trovare l'amore vero a Uomini e Donne. Tanto da aver già fatto il casting: "Qualcosa nell’aria c’è".Continua a leggere

Uomini e Donne - Katia Fanelli tronista? Ha fatto già il provino : Katia Fanelli tronista di Uomini e Donne? Qualcosa è nell’aria A Uomini e Donne potremmo vedere proprio lei: Katia Fanelli di Temptation Island! La ragazza fotonica ha deciso di fare il provino per questo dating show che ha sempre seguito con passione. Crede fortemente nell’amore, e quale luogo migliore per incontrare il principe azzurro? Non […] L'articolo Uomini e Donne, Katia Fanelli tronista? Ha fatto già il provino ...

Katia di Temptation Island : 'Mi sono candidata al trono di Uomini e Donne' : Ad un paio di settimane dalla fine di Temptation Island, una protagonista della sesta edizione si è raccontata sulle pagine della rivista "Chi". Stiamo parlando di Katia Fanelli, la "fotonica" ragazza del cast che ha attirato le simpatie di gran parte dei telespettatori con il suo modo di fare sopra le righe. Al giornale di gossip che l'ha intervistata dopo la rottura con Vittorio Collina, la giovane ha fatto sapere di essere già pronta per un ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : “Sogno di fare Amici o X Factor” : Teresa Langella sogna di fare un talent show dopo Uomini e Donne Teresa Langella è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’ex tronista non ha mai nascosto di nutrire un certo amore per la musica, amore che coltiva da quando era piccola. Per questo motivo, dopo aver trovato l’amore al fianco di Andrea Dal Corso, tra le pagine del settimanale Di Più Tv, la bella modella partenopea ha ...

Temptation Island - Katia Fanelli : "Vittorio resterà solo e sofferente - Vanessa vuole solo visibilità. Uomini e Donne? Mi sono candidata" : Katia Fanelli è stata intervistata da Gabriele Parpiglia per il settimanale Chi. Una delle protagoniste della sesta edizione di Temptation Island si sta godendo la propria estate da single considerando che il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia si è rivelato fatale per la sua storia d'amore con Vittorio Collina.Con queste prime dichiarazioni, la "fotonica" 25enne riminese ha ammesso di sentire la mancanza ...