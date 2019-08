Una Vita anticipazioni | ecco cosa succede a fine agosto 2019

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Cherà nel quartiere di Acacias ail nostro post che ricapitola tutte leprincipali della telenovela Una: Arturo confessa a tutti che sta diventando cieco Spinto da Silvia (Elia Galera), Arturo (Manuel Reguiero) deciderà di essere completamente sincero con i suoi vicini e confesserà loro di stare per diventare cieco a causa della cataratta che l’ha colpito. Accantonate le remore iniziali, il Colonnello penserà addirittura di farsi operare, nella speranza di poter riacquistare la vista, e si avvarrà dei consigli di un prestigioso luminare… Ursula viene rinchiusa in un manicomio Grazie ad un piano messo in atto da Samuel (Juan Gareda), Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia), Ursula verrà rinchiusa in manicomio per ordine del padre che, in cambio di denaro, si presenterà ad Acacias firmando la ...

MSF_ITALIA : Denunciamo ancora una volta che il #DecretoSicurezzaBis infliggerà nuove inutili sofferenze, ostacolando il sistema… - matteosalvinimi : Articolo tutto da leggere, per sorridere. Il CATTIVO e pericoloso soggetto sarei io, non una zingara che ruba da un… - SkyTG24 : “Ero viva ma intorno a me tutto bruciava”. Il #6agosto 1945 gli Stati Uniti sganciarono la bomba atomica su… -