Una nuova ricerca assicura che usare il telefonino non aumenta il rischio di cancro

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019)il telefono cellulare nonildi. È quanto ribadito dall'Istituto superiore di Sanità, che ha condotto una metanalisi degli studi pubblicati dal 1999 al 2017, secondo la quale "in base alle evidenze epidemiologiche attuali, l'uso del cellulare non risulta associato all'incidenza di neoplasie nelle aree più esposte alle radiofrequenza durante le chiamate vocali". La metaanalisi dei numerosi studi pubblicati in quasi 20 anni, infatti, "non rileva incrementi dei rischi di tumori maligni (glioma) o benigni (meningioma, neuroma acustico, tumori delle ghiandole salivari) in relazione all'uso prolungato (10 anni) dei telefoni mobili". Sono in corso comunque ulteriori studi orientati a chiarire le residue incertezze riguardo ai tumori a più lenta crescita e all'uso del cellulare iniziato durante l'infanzia. Il documento, curato da un gruppo ...

