Un Santo per il Sinodo | ma i tradizionalisti attaccano | Era

Carabiniere ucciso : assessore Donazzan - 'atto sacroSanto procedimento disciplinare per prof' : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) - “Quanto avviato è un provvedimento sacrosanto e fondamentale, un atto di giustizia nei confronti di un uomo dello Stato, di un giovane militare dell’Arma dei Carabinieri vittima del peggio della nostra società”. Con questo commento interviene l’assessore all’Istruzione

Carabiniere ucciso : assessore Donazzan - ‘atto sacroSanto procedimento disciplinare per prof’ : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – ‘Quanto avviato è un provvedimento sacrosanto e fondamentale, un atto di giustizia nei confronti di un uomo dello Stato, di un giovane militare dell’Arma dei Carabinieri vittima del peggio della nostra società”. Con questo commento interviene l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan alla notizia dell’avvio di un ...

Emanuela Orlandi - conclusa ispezione al Campo Santo Teutonico. Il perito della famiglia : “Trovate migliaia di ossa” : migliaia di ossa appartenenti a decine di persone. Resti per i quali bisognerà ora dare il via a “un’approfondita analisi morfologica“. Si sono concluse le operazioni al Campo Santo Teutonico, in Vaticano, nell’ambito delle incombenze istruttorie sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, 36 anni fa. Giovanni Arcudi e il suo staff, alla presenza del perito di fiducia nominato dalla famiglia Orlandi, hanno portato alla luce i ...

San Federico di Utrecht - Santo del giorno/ Martire per richiamo dei Re al Vangelo : San Federico di Utrecht, il Santo del giorno per il 18 luglio 2019: il vescovo che morì Martire per il richiamo ai Re e Imperatore dei valori del Vangelo

Domenica a Ventotene la "Natalonga per l'Europa" - a nuoto dall'isola di Santo Stefano : Un tuffo nei sogni dei padri fondatori dell'Unione europea: una nuotata di 1.700 metri fino alla spiaggia di Calanave, sull'isola dove Spinelli e Rossi scrissero il Manifesto

Julio Iglesias perde in tribunale : Javier Sanchez Santos è suo figlio biologico : Dopo Maria Isabel, Enrique e Julio José, avuti dalla prima moglie Isabel Presler Arrastria, e Miguel Alejandro, Rodrigo, le due gemelle Cristina e Victoria, e Guillermo, avuti dalla seconda moglie Miranda Rijnsburger, Julio Iglesias è diventato padre per la nona volta. Ma di un 43enne, tale Javier Sanchez Santos, che ha vinto la battaglia in tribunale per il riconoscimento.Nato nell'aprile del 1976, Javier ha combattuto per 20 anni, pur di ...

Santo del giorno - Pietro e Paolo/ Il Papa "Gesù non cerca cristiani da copertina" : Santo del giorno, Pietro e Paolo. Il Papa durante la messa in Vaticano: "Gesù non cerca dei cristiani da copertina e statistiche"

Lory Del Santo. l'orrore sessuale : "Perché mi sono concessa a un uomo dopo uno schiaffo" : Lory Del Santo è stata ospite alla trasmissione radiofonica I Lunatici su Rai Radio 2 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Lory ha ricordato un episodio molto triste accadutole a Londra, in cui ha subito violenza da un uomo. Il ricordo è riaffiorato quando i due conduttori le hanno doman

Mi sono concessa ad un uomo per uscirne illesa! Lory Del Santo e il racconto choc : L'ex naufraga de L'Isola dei famosi, Lory Del Santo, ha rivelato di essersi concessa ad un uomo, per paura di una vendetta. Dopo essere diventata un'indiscussa protagonista del "Grande Fratello Vip 3", il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, Lory Del Santo è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver dichiarato di aver subito una violenza.-- La showgirl storica di "Drive in" ha abituato i suoi fedeli ...

Lory del Santo - il racconto choc : “Mi sono concessa a un uomo che mi aveva dato uno schiaffo. L’ho fatto per uscirne illesa” : Lory Del Santo ha abituato il pubblico a numerose rivelazioni sulla sua vita privata, questa volta ha scelto di raccontare un tragico aneddoto su una notte vissuta qualche anno fa a Londra: “Ho incontrato l’amico di una mia amica, l’avevo conosciuto la sera precedente, lasciamo perdere, è andata a finire male, è stata una delle cose più drammatiche della mia vita. Gli uomini purtroppo sono molto maiali e un po’ violenti talvolta”, ...

Lory Del Santo : “Incontrai un uomo violento - mi schiaffeggiò e mi concessi per uscirne illesa” : Lory Del Santo racconta la disavventura vissuta anni fa con un uomo che definisce “violento”. “Mi schiaffeggiò e mi concessi per uscirne illesa. Non denunciai perché temevo una vendetta” dice la showgirl, facendo riferimento a quella vicenda mai dimenticata. Non avrebbe mai più rimosso i ricordi di quella notte. Negli anni a seguire non avrebbe più rimosso quell’episodio:"Fregature? Una sera a Londra ho incontrato l'amico di una mia amica. ...

Il dramma di Lory Del Santo : Mi ha picchiata e mi sono concessa per paura : Lory Del Santo si confessa e racconta per la prima volta il dramma vissuto in passato quando un uomo la picchiò e lei decise di concedersi per paura. La showgirl è intervenuta ai microfoni della trasmissione I Lunatici su Rai Radio 2, raccontando un episodio che ha segnato la sua esistenza e che non aveva ai confessato a nessuno. “Un uomo mi ha picchiato – ha svelato, senza nascondere l’angoscia che prova ancora oggi – e mi sono concessa ...

Lory Del Santo : Mi ha dato uno schiaffo - per paura mi sono concessa : A I Lunatici di Rai Radio 2, Lory Del Santo rivela un tragico aneddoto della sua vita: "Un uomo mi ha dato uno schiaffo e mi sono concessa pur di uscire illesa dalla sua stanza". Ai microfoni de I Lunatici, la trasmissione notturna di Rai Radio 2, Lory Del Santo ha rivelato nel dettaglio un tragico aneddoto della sua vita: "Un uomo mi ha picchiato e mi sono concessa pur di uscire illesa dalla sua stanza".-- La Del Santo spiega, con ...

Dai frati per trovare l’anima gemella : “Magari il Santo ci fa il miracolo” : Ne aspettavano trecento, sono arrivati in settecento. D’altronde avere l’intercessione di un santo per trovare l’anima gemella non è cosa da tutti i giorni. Ha superato ogni aspettativa “Sant’Antonio casamenteiro”, l’evento dedicato ai single organizzato dai frati del santo. Alla scadenza della registrazione obbligatoria le adesioni avevano superat...