Un oro e un bronzo per l' Italia agli Europei di tuffi

Mondiali Nuoto 2019 – Regan Smith oro nei 200 dorso - sfuma per 5 centesimi il bronzo per Margherita Panziera : L’azzurra non riesce a salire sul podio nei 200 dorso femminili, gara vinta in scioltezza dall’americana Regan Smith Margherita Panziera fallisce l’assalto al podio nei 200 dorso femminili ai Mondiali di Gwangju, la nuotatrice azzurra chiude al quarto posto con il crono di 2:06.67. Sono cinque i centesimi che separano l’italiana dal terzo posto, ottenuto dalla canadese Masse in 2:06.67. La medaglia d’oro la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : 3 centesimi separano l’Italia dal bronzo in una spettacolare 4×200 stile. oro all’Australia : L’ultima finale di questa sesta giornata ai Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju è stata la staffetta 4×200 stile libero maschile, una gara eccezionale per livello di intensità e spettacolo offerto dove l’urlo dell’Italia per la medaglia si strozza in gola per pochissimi centimetri nonostante il nostro quartetto abbia polverizzato il record nazionale. Una delle più belle 4×200 di sempre ci ha regalato il quarto posto che ...

Dalla ‘spazzatura’ alle Olimpiadi! oro - argento e bronzo : svelate le medaglie ecosostenibili di Tokyo 2020 [GALLERY] : Olimpiadi 2020: a Tokyo una cerimonia speciale ad un anno esatto Dalla rassegna a cinque cerchi. svelate le medaglie realizzate con materiali riciclati Si è tenuta a Tokyo una cerimonia speciale dedicata alle prossime Olimpiadi 2020. Ad un anno esatto dall’inizio della prossima rassegna a cinque cerchi, gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno deciso di dedicare un evento per l’inizio di questo speciale countdown. Durante la ...

EYOF 2019 : Sofia Sartori medaglia d’oro nei 200 farfalla - anche quattro argenti e un bronzo nella terza giornata : Splendida giornata per la spedizione azzurra agli EYOF 2019, il Festival olimpico della gioventù europea in corso di svolgimento a Baku (Azerbaigian). La quarta medaglia d’oro italiana è arrivata dal nuoto grazie allo spettacolare successo di Sofia Sartori nei 200 farfalla con il tempo di 2’11”76 davanti alla turca Tuncel (2’12”39) ed alla britannica Freeman (2’12”95), ma dalla vasca è arrivato anche l’argento di Erika Gaetani nei ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Stati Uniti d’oro nel fioretto maschile - Italia di bronzo! Russia sul tetto del mondo nella sciabola femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa lunga DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma 2019 da Budapest. Un saluto e un buon proseguimento di serata. 19.47 La Russia vince il medagliere assoluto della manifestazione, con il bottino di 7 medaglie: 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo. Per l’Italia arriva invece il nono posto, con 8 medaglie: 1 ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella sciabola femminile. Ora Francia-Stati Uniti - nella finale del fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 Lefort è carico, ma l’americano non sta a guardare: 27-20. 19.28 Lefort se la vede contro Massialas, per provare a rianimare la compagine francese. 19.26 Meinhardt è svelto e preciso nel finale d’assalto piazzando un altro miniparziale: si cambia sul 25-17. 19.25 All’improvviso decolla il duello: Meinhardt fa la voce grossa in rapida successione con due stoccate ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella sciabola femminile. Ora Francia-Stati Uniti nella finale di fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Prosegue il pomeriggio iridato magiaro: ora la finale del fioretto maschile. In pedana arrivano Francia e Stati Uniti. 18.35 LUCE ROSSA PER VELIKAYA, Russia ALL’ORO nella sciabola FEMMINILE E ALLA VITTORIA ASSOLUTA DEL MEDAGLIERE DI QUESTI Mondiali! 18.35 Azione lunghissima vinta da Berder, che si porta sul 44-40. 18.34 Velikaya mette a segno il punto del 44-39. A meno uno dalla ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia-Francia vale l’oro nella sciabola femminile - Italia quarta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Brunet: inizio dirompente della transalpina che chiude il primo assalto sul 5-2. 17.59 Arrivano in pedana Velikaya e Brunet. 17.56 Non c’è tempo per respiare: è il momento della finalissima della sciabola donne, tra Francia e Russia. 17.53 Ottava medaglia per l’Italia in questa rassegna iridata: 1 argento e 7 bronzi. 17.51 ECCOLO GAROZZOOOOOOO ED E’ BRONZOOOOOOOOOOOOOO! ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Martina Carraro - il bronzo della perseveranza. Lavoro e costanza valgono la svolta della carriera : “Non è tanto chi sei, quanto quello che fai che ti qualifica“. Si, a qualcuno ricorderà la frase di un celebre film di un eroe mascherato ma stavolta il riferimento non è alla finzione ma alla realtà. Martina Carraro, dopo aver affrontato i saliscendi classici della vita, ha trovato il suo equilibrio. Sarà stata la maturazione e forse anche la storia d’amore con Fabio Scozzoli ad averle regalato quella stabilità, elemento ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : QUADARELLA oro LEGGENDARIO NEI 1500! BRONZO CARRARO!!! PELLEGRINI IMPRESSIONANTE : OTTAVA FINALE! Scozzoli e Burdisso in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SIMONA QUADARELLA 15.14: Si chiude qui la nostra DIRETTA del terzo giorno di gare all’Acquatic Center di Gwangju sempre più tinto di azzurro. Tre medaglie (1 oro e 2 bronzi) e 12 finali già conquistate per l?ItalNuoto. Meglio di così…. 15.11: Spareggio nei 200 farfalla rimandato a domattina e dunque si chiude qui il programma della giornata di oggi che ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : DELIRIO ITALIA! Settebello in semifinale! oro Quadarella! BRONZO Carraro! Benissimo Pellegrini e Scozzoli! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. Nel Nuoto l’Italia cala gli assi: Simona Quadarella va a caccia della medaglia nei 1500 stile libero, sfidando Katie Ledecky, detronizzata nei 400 sl da Ariarne Titmus; al mattino Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri scenderanno in vasca per affrontare la sfida degli 800 sl, per testare la loro condizione ed entrare tranquillamente in ...

Scherma - Mondiali 2019 : spadiste - un bronzo che “pesa”. Sciabolatori costanti - ma adesso ci vuole l’oro : Non tutte le medaglie di bronzo possono avere lo stesso valore. Molto dipende anche dal ‘momento’ e dell’arma. Se per il fioretto il metallo in questione può essere sinonimo di delusione (anche minima), e dipende dal fatto che Garozzo, Di Francisca e compagne ci hanno abituato fin troppo bene, nella spada femminile per esempio il terzo posto conquistato domenica 21 luglio a Budapest ha un valore enorme. TOKYO 2020 Intanto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti bronzo con record italiano! De Tullio stupisce : quinto! oro al solito Sun Yang : Prima gara e prima medaglia per l’Italia in questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). E’ Gabriele Detti che centra l’obiettivo e bissa il bronzo iridato di due anni fa a Budapest (Ungheria), nonché quello olimpico a Rio 2016, nei 400 stile libero. Una prestazione di alto profilo quella del toscano che, passando in maniera relativamente controllata ai 200 metri (1’52″12), è venuto fuori nella sua ...