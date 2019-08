Ultim’ora | Lukaku vicinissimo all’approdo in Italia | i dettagli

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Secondo Sky Sport, sarebbe in chiusura la trattativa che porterà Romeluall’Inter: “Dopo un lungo tira e molla, sembra essersi definita la situazione. L’Inter ha trovato l’accordo definitivo col Manchester United. Scambio di documenti in corso, si attende l’annuncio ufficiale. I red devils hanno accettato l’offerta del club nerazzurro da 70 milioni di euro più bonus per arrivare agli 83 milioni di euro richiesti dal club inglese.” Leggi anche : Dalla Spagna, As: “Il Barcá ritrova Manolas, rievocato il trauma” FOTO – Maradona ha ricevuto in dono una Harley… Bianca e azzurrazzurra VIDEO – Primo allenamento del Napoli all’Hard Rock Stadium Mercato James – Il Napoli lascia la strada del prestito. Ultimi aggiornamenti L'articolo Ultim’ora,all’approdo in, iproviene da ForzAzzurri.net.

