Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno entreremo In Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo sono le parole di Oscar Camps fondatore della NG openars parlando del vento della nuova legge sicurezza bis ad un’emittente spagnola Catalunya radio e scatena la reazione di Matteo Salvini avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna che ha ...

Ultime NOTIZIE/ Oggi ultim'ora : terremoto a Cosenza - M 2.6 - 7 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, 7 agosto 2019: paura a Cosenza per un terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro Castiglione Cosentino.

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano di governo è diviso in aula sulla Tav è il voto del Senato sulle emozioni nello conferma quella del MoVimento 5 Stelle contrari Allora vieni bocciata con 181 No è 110 cm mentre le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate tra cui quelle delle PD e di Forza Italia si apre un problema politico troppi ostacoli impediscono a questo governo di ...

Dybala Tottenham - Ultime Notizie : problema diritti immagine - c’è anche il Psg : Dybala Tottenham, ultime notizie: problema diritti immagine, c’è anche il Psg Il mercato in entrata per la Premier League chiude alle 18 dell’8 agosto, chiaro quindi come le società inglesi siano particolarmente attive in queste ore. Non fa eccezione il Tottenham che a quanto pare ha fatto un’offerta importante alla Juventus per Paulo Dybala. Dybala Tottenham: 70 milioni Sarebbero ben 70 i milioni offerti dagli Spurs per assicurarsi ...

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli una forte esplosione ha scosso questa mattina la capitale afgana Kabul è una fitta nube di fumo copre il cielo un’autobomba avrebbe colpito gli uffici della polizia nel distretto 066 ambulanze sono accorse nel luogo dell’esplosione avvenuta in un’area densamente popolata finora 34 persone ferite tra cui molte donne sono state trasportate In ...

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e Roberta Frascarelli la scritta CasaPound è stata rimossa dalla facciata della storica sede del movimento di estrema destra Roma a toglierla sono stati gli stessi attivisti in vista dell’operazione di rimozione prevista per scadere del tempo concesso dal Campidoglio poco sopra quello che resta della scritta è stato esposto uno striscione che recita Questo è il problema di Roma ...

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione studio Roberta Frascarelli Consiglio dei Ministri autorizzato l’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 a tempo indeterminato di 53627 unità di personale docente 117 dirigenti scolastici date 1646 unità personale ATA e355 unità personale educativo è stata autorizzata anche la trasformazione tempo pieno di contratti a tempo parziale di 226 unità di personale ATA lo dicono in una ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : Sfera Ebbasta con uno degli indagati dopo il concerto : Ultime notizie di Oggi, 7 agosto 2019: Sfera Ebbasta immortalato da un video scomparso misteriosamente, mentre parla con uno degli indagati.

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale caduta dalla redazione studio Roberta ascarelli prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito quest’ultimo resta responsabile del reato di appropriazione indebita per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in appello lo ha deciso la Cassazione si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali i giudici hanno anche ...

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione studio Roberta Frascarelli prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito quest’ultimo resta responsabile del reato di appropriazione indebita per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in appello lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali giudici hanno anche ...

Tav Ultime Notizie : mozione M5S può far cadere il governo per Calenda : Tav ultime notizie: mozione M5S può far cadere il governo per Calenda Ultimo giorno di attività in Parlamento prima delle lunghe ferie agostane. Si chiude con il botto: con il voto delle mozioni sulla tav, uno dei temi più divisivi per la coalizione di governo e che rischia di far saltare in banco proprio all’ultimo giro. Si sa che Lega, PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono favorevoli a procedere con la grande opera. Gli ...

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio è il giorno del voto al Senato sulle emozioni riguardanti la TAV con Matteo Salvini e Luigi Di Maio in aula al governo può cadere anche prima di settembre detto ieri il leader della Lega esprimendo il suo dissenso per la manovra pensato ad altri alle altre scelte degli alleati di governo ma nella serata di ieri è arrivata la ...

Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini evocato la possibilità di un voto anticipato Al termine dell’incontro al Viminale con le parti sociali nel corso del promesso un coraggioso e sostanzioso abbassamento delle tasse nella prossima manovra Oggi abbiamo raccolto idee per l’Italia dei prossimi vent’anni ...

Pensioni Ultime Notizie : Ghiselli d’accordo con Landini sulla Fornero : Pensioni ultime notizie: Ghiselli d’accordo con Landini sulla Fornero Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il fronte unitario della Cgil sulla riforma Fornero, Quota 100 e la riforma delle Pensioni che si vorrebbe il governo attuasse nella prossima Manovra. Il confronto con il governo è aperto, ma è chiaro a tutti che per il prossimo anno il grosso non toccherà la materia previdenziale, già attrice protagonista dello scorso anno. ...