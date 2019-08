Tumori | studio italiano | l’uso del cellulare non risulta associato all’incidenza di

Uno studio italiano scopre il meccanismo che blocca la crescita di alcuni Tumori : Individuato un nuovo meccanismo molecolare in grado di bloccare la crescita dei tumori caratterizzati da un'alterazione della via di segnale di Hedgehog, una via coinvolta nello sviluppo di numerosi tumori. Lo ha annunciato uno studio condotto dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza in collaborazione l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Nature ...

Le bevande zuccherate aumentano il rischio di Tumori : lo afferma uno studio francese : Secondo uno studio francese effettuato su circa 100.000 persone, un consumo eccessivo di bibite dolci e zuccherate aumenta il rischio di contrarre tumori. Ad affermarlo sono stati dei ricercatori francesi che, dopo un lungo ed attento percorso di analisi e test, hanno pubblicati i risultati dei loro test sul British Medical Journal, una autoritaria rivista britannica di medicina. Secondo i ricercatori, un consumo eccessivo di bibite zuccherate, ...

Le tecniche dell'astronomia per la diagnosi dei Tumori utilizzate in uno studio inglese : Alcuni programmi informatici per studiare il cosmo e i suoi segreti potrebbero essere usati anche in ambito clinico per debellare eventuali tumori. I primi esperimenti in tal senso sono stati effettuati dall'Università di Exeter in Gran Bretagna, e resi noti in occasione del convegno annuale della Royal Astronomical Society presso l'Università di Lancaster. Questo studio si è basato sulla caratteristica di alcuni software utilizzati in ambito ...