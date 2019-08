Tumori | al via l’innovativa car-t | “Fino a 50% guarigioni da leucemie”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La leucemia linfoblastica acuta è la forma di tumore più frequente nei bambini e la prima Car-T Cell approvata in Italia rappresenta ora una speranza di cura per quei bambini che non avrebbero altre opzioni terapeutiche a disposizione. Alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma all’Ospedale San Gerardo d Monza – ricorda l’azienda produttrice Novartis in una nota – c’è l’unico centro in Italia a sperimentare tisagenlecleucel in ambito pediatrico: ad oggi ha trattato dieci bambini. “Al valore scientifico di questa assoluta novità terapeutica si aggiunge il valore clinico perché la sua efficacia è profonda e duratura, anche in pazienti molto fragili”, commenta Andrea Biondi, direttore della Clinica pediatrica dell’Università Milano Bicocca presso la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma ...

Agenzia_Ansa : #Tumori del sangue, in arrivo nuova terapia rivoluzionaria #ANSA - MinisteroSalute : #CART, via libera da @Aifa_ufficiale alla rimborsabilità della prima terapia contro i tumori del sangue. Ministro… - Inf_MorenoCP : RT @MinisteroSalute: #CART, via libera da @Aifa_ufficiale alla rimborsabilità della prima terapia contro i tumori del sangue. Ministro @Giu… -