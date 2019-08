Tumori | al via la car-t | 15 centri effettueranno la nuova terapia in italia

Tumori - al via l’innovativa car-t : “Fino a 50% guarigioni da leucemie” : La leucemia linfoblastica acuta è la forma di tumore più frequente nei bambini e la prima car-t Cell approvata in Italia rappresenta ora una speranza di cura per quei bambini che non avrebbero altre opzioni terapeutiche a disposizione. Alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma all’Ospedale San Gerardo d Monza – ricorda l’azienda produttrice Novartis in una nota – c’è l’unico centro in ...

Tumori - via libera prima terapia genica : 19.26 Via libera al nuovo trattamento che utilizza i linfociti T del paziente per combattere il tumore. Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i farmaci, ha raccomandato l'approvazione delle prime Cat-T per 3 Tumori del sangue. La cura innovativa consiste nel prelevare le cellule T dal sangue del paziente e riprogrammate in laboratorio al fine di creare cellule T geneticamente modificate per combattere le ...

Tumori del sangue : a breve il via libera ufficiale dell’Aifa alla car-t : A breve il primo via libera ufficiale alla car-t, terapia innovativa contro alcuni tipi di Tumori del sangue. Si riunirà infatti nei prossimi giorni il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), e l’approvazione dell’innovativa tecnologia sarà tra i primi argomenti sul tavolo del nuovo Cda. L’accordo vede coinvolte Aifa e l’azienda produttrice di car-t Novartis: a coprire i costi ...

Tumori e malattie cardiovascolari : i viaggi nello spazio aumentano il rischio? : Secondo gli esperti, i viaggi spaziali non aumentano il pericolo di Tumori e malattie cardiovascolari: per la ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports, condotta da un team di scienziati statunitensi e russi, le radiazioni accumulate nel corso delle esplorazioni nel Cosmo non rappresentano un maggiore rischio di mortalità per astronauti e cosmonauti. Il nuovo studio – spiega Global Science – sdogana la pericolosità dei ...

Ecco il succo di Breuss che promette di sconfiggere i Tumori. Ovviamente è una fake news : La digiunoterapia proposta da Breuss comporta il consumo quotidiano di succo di barbabietola e altri ortaggi per guarire dal cancro. Ma davvero funziona? A sentire Breuss, sì. Nel suo libro Cancro, leucemia e altre malattie apparentemente incurabili sono guaribili con metodi naturali, scritto verso la fine degli anni 80 del secolo scorso, questo naturopata austriaco riportò le testimonianze di numerose persone che sarebbero guarite dal tumore ...

“Ogni storia merita un lieto fine” : al via la campagna per l’Istituto dei Tumori e dei Trapianti del Bambino Gesù : “Ogni storia merita un lieto fine” è il messaggio della campagna di comunicazione sociale promossa dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per avviare una raccolta fondi in vista della realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. La nuova struttura si è resa necessaria per offrire spazi più adeguati e tecnologie più sofisticate all’aumentata richiesta di accoglienza di bambini che necessitano di cure oncologiche o di trapianto di ...

Tumori - oncologhe : stop ai viaggi della speranza - non sempre necessari : L’arrivo di una diagnosi di tumore può deflagrare all’interno di una famiglia come una bomba. E’ molto facile aggrapparsi ad ogni speranza e voler ricorrere a tutte le soluzioni possibili per combattere una malattia che in Italia è la seconda causa di morte. E’ così che iniziano i viaggi della speranza da un centro all’altro e dal Sud al Nord del Paese. L’associazione ‘Women for Oncology Italy’, ...

Scoperta un’alleata dei Tumori che dà il via alla malattia : il cancro potrebbe essere colpito sul nascere : Un gruppo di scienziati del Laboratorio di Scienze Mediche dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, guidati dalla biologa molecolare Debora Angeloni, hanno scovato un nuovo elemento che promette di essere fondamentale per comprendere lo sviluppo dei tumori solidi, ovvero quelli più diffusi. La ricerca portata a termine permetterà così di aggredire il tumore fin dalla sua formazione, ma solo in ...