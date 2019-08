Tuffi | oro alle azzurre Batki e Pellacani agli Europei nella sincro femminile | è il primo

Pellacani e Batki vincono l'oro nei Tuffi agli Europei di Kiev : Chiara Pellacani e Noemi Batki trionfano nella finale della piattaforma sincro femminile agli Europei di tuffi a Kiev. La coppia azzurra ha vinto il primo oro continentale nella specialità e la terza complessiva (dopo i bronzi di Brenda Spaziani e Valentina Marocchi a Madrid 2004 e della stessa Batki con Tania Cagnotto a Eindhoven 2008).Pellacani e Batki hanno chiuso con il punteggio di 290,34 punti, precedendo le britanniche Banks e ...

Tuffi - Europei 2019. Italia in trionfo - Batki : “Abbiamo fatto una gara perfetta”. Pellacani : “Non mi aspettavo l’oro” : L’Italia ha conquistato la prima medaglia d’oro agli Europei 2019 di Tuffi che si stanno disputando a Kiev (Ucraina), Noemi Batki e Chiara Pellacani sono riuscite nell’impresa di trionfare nel sincro dalla piattaforma: per la prima volta nella storia una coppia azzurra si è imposta in questa specialità, prima di oggi si contavano soltanto due medaglie di bronzo dai 10 metri. La 31enne e la 16enne, nonostante l’ampia ...

Tuffi - Europei 2019. Chiara Pellacani : talento infinito - 2 medaglie d’oro a 16 anni. Da Edimburgo a Kiev - è nata una fuoriclasse : Due medaglie d’oro agli Europei nel giro di un anno, dal trionfo nel sincro da 3 metri nell’edizione di Edimburgo 2018 all’apoteosi nel sincro dalla piattaforma nel contesto di Kiev 2019. Chiara Pellacani non smette di stupire e a 17 anni ancora da compiere (spegnerà le candeline il prossimo 12 settembre) è riuscita nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio continentale in ben due occasioni e in due edizioni ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : Tocci e Marsaglia a caccia del podio dal metro dopo l’oro di Pellacani-Batki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ORO DI BATKI-PELLACANI 16.05: Appuntamento alle 17 per la seconda finale di giornata 16.04: Non è finita. Tra meno di un’ora c’è la finale dal metro maschile con Marsaglia che parte dal primo posto nelle qualificazioni e Giovanni Tocci che ha tanta voglia di riscatto dopo un Mondiale deludente 16.02: Batki/Pellacani d’oro con 290.34 punti, argento per le ...

Storica Italia agli Europei di Tuffi - Batki e Pellacani nella leggenda : splendido oro nella piattaforma 10 metri sincro : Le due azzurre sono riuscite a conquistare una medaglia fantastica nella piattaforma da dieci metri sincro, raggiungendo un risultato mai ottenuto da nessun Italiano Una medaglia d’oro Storica, conquistata da Noemi Batki e Chiara Pellacani agli Europei di Tuffi in corso di svolgimento a Kiev. Le due azzurre si sono imposte dalla piattaforma dieci metri sincro, regalando all’Italia il podio numero 74 nelle rassegne ...

Tuffi - Europei 2019 : Chiara Pellacani-Noemi Batki - l’oro non ha età! CAMPIONESSE D’EUROPA dalla piattaforma sincro 10 metri! : È storia. Un titolo bellissimo e mai vinto prima, in una specialità olimpica. Noemi Batki e Chiara Pellacani conquistano la medaglia d’oro dalla piattaforma dieci metri synchro donne, 74esimo podio per l’Italia agli Europei in assoluto. È il primo a Kiev 2019 dopo un inizio complicato ed è anche il primo titolo italiano nella specialità (tra uomini e donne), al termine di una gara con sei squadre presenti (un po’ un classico ...

Tuffi - Europei 2019 : trampolino sincro 3 metri misto - oro all’Ucraina. L’Italia è quarta con Verzotto-Bertocchi : Un peccato, ma il verdetto è stato chiaro. Non arriva ancora la prima medaglia azzurra ai campionati Europei di Tuffi 2019, da Kiev. Nel trampolino misto da tre metri, vince infatti l’Ucraina, davanti alla Germania campione uscente, mentre a sorpresa (ma con merito), la Svizzera chiude terza, di bronzo, e beffa proprio l’Italia (elvetici davanti in realtà per quasi otto punti) quarta con Elena Bertocchi e Maicol Verzotto. Gli azzurri ...

Europei Tuffi 2019 – Delusione Italia : Bertocchi-Verzotto quarti nel sincro misto da 3 metri - oro all’Ucraina : Si chiude con un quarto posto per gli azzurri la finale del sincro misto da 3 metri disputata da Elena Bertocchi e Maicol Verzotto agli Europei di Tuffi a Kiev: oro all’Ucraina Azzurri ai piedi del podio della finale sincro misto 3 metri agli Europei di Tuffi in corso di svolgimento nelle acque di Kiev. Solo un quarto posto per la coppia formata da Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, capaci di raccogliere rispettivamente un 48.60 con ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 6 agosto - Noemi Batki si gioca l’oro dalla piattaforma. Occhio al sincro misto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.46: Si parte con le qualificazioni della piattaforma 10 metri femminile che questa sera alle 17 vivrà la fase finale che assegna le medaglie: 19 atlete al via, due azzurre Sarah Jodoin Di Maria e Noemi Batki 8.43: Buongiorno agli appassionati di Tuffi. Seconda giornata di gare a Kiev per l’Europeo di nuoto e si entra nel vivo del programma con le gare individuali e di sincro. Si parte ...

Mondiali Nuoto 2019 – Tuffi grandi altezze : medaglia d’oro a Gary Hunt - De Rose chiude quinto : Il tuffatore britannico centra la seconda medaglia d’oro iridata in carriera, precedendo Lo Bue e Paredes. quinto Alessandro De Rose Gary Hunt è il nuovo campione del mondo dei Tuffi dalle grandi altezze, il britannico conferma i pronostici della vigilia e si impone con il punteggio totale di 442.20 punti, sfruttando un pazzesco triplo indietro con quattro avvitamenti da 156 punti. Un tuffo davvero perfetto per il vincitore delle ...