Tuffi | Europei 2019 | Batki-Pellacani oro nel sincro dalla piattaforma

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia splendido bronzo dal trampolino 1 metro - vince Hausding. Grande giornata per l’Italia : Due su due. Alla terza giornata è trionfo azzurro, atteso, ma non certo scontato. L‘Italia si è sbloccata agli Europei di Tuffi Kiev 2019 e lo ha fatto alla Grande. Dopo l’oro di Noemi Batki e Chiara Pellacani dalla piattaforma dieci metri synchro, ecco la splendida medaglia di bronzo di Lorenzo Marsaglia dal trampolino 1 metro uomini, agguantata all’ultimo tuffo, senza tremare, dopo una gara splendida e dopo aver vinto ...

Tuffi - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia terza con un oro - Ucraina e Germania al comando : Gli Europei 2019 di Tuffi si disputano a Kiev dal 6 all’11 agosto a Kiev (Ucraina), la rassegna continentale prevede la disputa di tutte le gare in calendario nelle competizioni internazionali: da 1 metro alla piattaforma con tutti i sincro passando anche per le gare miste e a squadre. Di seguito il medagliere completo degli Europei 2019 di Tuffi. medagliere Europei Tuffi ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : Marsaglia sesto dopo cinque rotazioni dal metro. Oro di Pellacani-Batki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ORO DI BATKI-PELLACANI 17.52: Discreta la chiusura di Jandard che chiude con 58.50 e 344.55 di totale 17.51: Kolodiy, Hausding, Lesiak, Marsaglia sesto a 5 punti dal podio, Tocci decimo quando manca l’ultima rotazione 17.50: Scarso Marsaglia in ingresso in acqua e questo potrebbe essere deleterio per il podio: 61.50 e sesto posto a 308.15 17.49: Discreto Oliferchyk ...

Tuffi - oro alle azzurre Batki e Pellacani agli Europei nella sincro femminile : è il primo titolo continentale nella specialità : nella terza giornata degli Europei di Tuffi di Kiev arriva la prima medaglia per l’Italia: Noemi Batki e Chiara Pellacani hanno vinto la medaglia d’oro nella finale dalla piattaforma sincro femminile. Le azzurre hanno chiuso con 290.34 punti, precedendo le britanniche Poebe Banks ed Emily Martin con 284.40 e le favorite russe Ekaterina Beliaeva e Iuliia Timoshinina bronzo con 277.50. Ma la medaglia rientra anche in una pagina importante ...

Tuffi - Europei 2019. Chiara Pellacani : talento infinito - 2 medaglie d’oro a 16 anni. Da Edimburgo a Kiev - è nata una fuoriclasse : Due medaglie d’oro agli Europei nel giro di un anno, dal trionfo nel sincro da 3 metri nell’edizione di Edimburgo 2018 all’apoteosi nel sincro dalla piattaforma nel contesto di Kiev 2019. Chiara Pellacani non smette di stupire e a 17 anni ancora da compiere (spegnerà le candeline il prossimo 12 settembre) è riuscita nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio continentale in ben due occasioni e in due edizioni ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : Tocci e Marsaglia a caccia del podio dal metro dopo l’oro di Pellacani-Batki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ORO DI BATKI-PELLACANI 16.05: Appuntamento alle 17 per la seconda finale di giornata 16.04: Non è finita. Tra meno di un’ora c’è la finale dal metro maschile con Marsaglia che parte dal primo posto nelle qualificazioni e Giovanni Tocci che ha tanta voglia di riscatto dopo un Mondiale deludente 16.02: Batki/Pellacani d’oro con 290.34 punti, argento per le ...

