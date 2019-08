Toti | “Salvini? Giovane leader di entusiasmo e prospettiva | da noi avrà supporto nei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) “La verità è che Forza Italia non ha mai cercato un erede o un delfino. In politica lo strumento del delfinato non funziona. Un nuovo, una nuova linea politica nascono dalla richiesta ai militanti di chi vogliono”. Sono le parole di Giovanni, presidente della Regione Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia, nel corso de “L’aria che tira”, su La7., fondatore del movimento “Cambiamo”, evidenza le falle del partito che ha appena abbandonato: “Ho sempre insistito con le primarie aperte che coinvolgessero persone e col fatto che fossero i nostri militanti a scegliere uno una linea, e non Berlusconi. Forza Italia si sta asciugando: è passata dal 14% alle elezioni politiche, risultato già di per sé magro, all’8% alle europee. Nei sondaggi è al 6% e probabilmente continuerà a scendere in assenza di cambiamenti. ...

