Torino | Mazzarri alla vigilia dell’Europa League | le indicazioni su Zaza FOTO

L’agente di Verdi : «Vorrebbe rimanere a Napoli ma Torino è destinazione gradita (per Mazzarri)» : Simone Verdi non chiude le porte al Torino ma vorrebbe sapere dal Napoli se c’è la possibilità di rimanere in azzurro e di potersela giocare. Questo in sostanza il pensiero espresso a Radio Crc da Donato Orgnoni agente dell’ex calciatore del Bologna. «Sta svolgendo un’ottima preparazione col Napoli. Questo lo ha messo in luce con molte squadre e magari ha aperto una riflessione nel club azzurro. Se il Napoli ci offrirà piccole ...

Torino-Debrecen - Mazzarri spiazza tutti : “a tratti eravamo in balia dell’avversario - certi atteggiamenti non mi piacciono” : Nonostante il successo e la qualificazione al turno successivo di Europa League, l’allenatore granata ha bacchettato la sua squadra Il Torino stacca il pass per il turno successivo di Europa League, ma Walter Mazzarri è tutt’altro che felice. L’allenatore granata bacchetta la sua squadra per l’atteggiamento mostrato in campo, nonostante il successo per 1-4 arrivato poi nel finale. Fabio Ferrari/LaPresse Queste le ...

Debrecen-Torino - Mazzarri : “Calo nella ripresa - ma non deve accadere. Su Baselli…” : Debrecen-Torino finisce 1-4, queste le parole del tecnico granata Mazzarri al termine del match: “Abbiamo giocato bene nel primo tempo, chiudendo in vantaggio di due gol. Nel secondo, invece, ci siamo persi e siamo calati, perdendo il pallino del gioco. È una partita che ci deve far riflettere: in trasferta, in uno stadio caldo come questo, la squadra deve essere sempre la stessa per novanta minuti. Oggi invece nella ripresa a tratti ...

DIRETTA DEBRECEN Torino/ Streaming video e tv : la prudenza di Walter Mazzarri : DIRETTA DEBRECEN TORINO in Streaming video e tv: risultato live della sfida di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League.

Debrecen-Torino - Mazzarri in conferenza : “Non dobbiamo pensare sia finita. Siamo contati…” : Debrecen-Torino, domani alle 18.30 il ritorno del preliminare di Europa League: compito dei granata è difendere il 3-0 dell’andata ad Alessandria. In conferenza stampa ha parlato il tecnico della compagine piemontese Walter Mazzarri. Ecco le sue parole. “La partita di andata è stata per noi molto positiva, Siamo riusciti a segnare tre reti e a non fare esprimere il potenziale del Debrecen. Non dobbiamo però pensare che sia ...

Convocati Torino - gli uomini scelti da Mazzarri per il ritorno di Europa League [FOTO] : Convocati Torino, sono ben 19 gli uomini scelti da Walter Mazzarri per la gara di ritorno del preliminare di Europa League in Ungheria tra il Debrecen e i granata, che hanno vinto 3-0 in Italia. Dopo l’allenamento al Filadelfia, Belotti e compagni voleranno domani in Ungheria. Non saranno della gara Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Domani conferenza stampa di Mazzarri alle 17 allo ...

Convocati Torino - gli uomini scelti da Mazzarri per il ritorno di Europa League : Convocati Torino, sono ben 19 gli uomini scelti da Walter Mazzarri per la gara di ritorno del preliminare di Europa League in Ungheria tra il Debrecen e i granata, che hanno vinto 3-0 in Italia. Dopo l’allenamento al Filadelfia, Belotti e compagni voleranno domani in Ungheria. Non saranno della gara Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Domani conferenza stampa di Mazzarri alle 17 allo ...

Debrecen-Torino - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Possibile 3-4-3 per Mazzarri - Andrea Belotti al centro dell’attacco : Siamo sempre più vicini alla sfida di ritorno di Europa League 2019 tra Debrecen e Torino, con i granata forti del 3-0 dell’andata che proveranno a chiudere i conti, magari incrementando anche il bottino del Moccagatta di Alessandria, teatro della prima gara. Per l’occasione Walter Mazzarri non sembra infatti rinunciare ai propri titolari, con Salvatore Sirigu chiamato nuovamente a difendere i pali dopo una stagione al di sopra delle ...

Torino-Debrecen - Mazzarri : “Siamo ripartiti come abbiamo finito l’anno scorso. Sugli obiettivi…” : “I ragazzi sono stati bravi, sono ripartiti come hanno finito lo scorso campionato. L’hanno fatta sembrare più facile di quello che fosse“. Queste le parole a Sky Sport del tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo il successo sul Debrecen (3-0) nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Torino-Debrecen 3-0, ottimo esordio per la squadra di Mazzarri in Europa League [FOTO] Torino-Debrecen 3-0, le ...

Torino-Debrecen 3-0 - ottimo esordio per la squadra di Mazzarri in Europa League [FOTO] : Torino-Debrecen – Primo impegno ufficiale per il Torino e prima vittoria. La squadra di Mazzarri batte 3-0 il Debrecen nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League e fa un grosso passo in avanti nel discorso qualificazione. A decidere la partita sono i gol di Belotti, su calcio di rigore, Ansaldi e Zaza. Prossima settimana il ritorno in Ungheria. Torino-Debrecen 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Zaza indemoniato ...

Torino-Debrecen - Europa League 2019 : Mazzarri si affida a Belotti per superare l’ostacolo magiaro : Domani 25 Luglio sarà il giorno della prima partita ufficiale di questa stagione per una squadra italiana. Il Torino scenderà in campo contro il Debrecen, in un match valido per il secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Sulla carta i granata partono favoriti ma non devono commettere l’errore di sottovalutare gli avversari. C’è grande curiosità per scoprire lo stato di forma dei ragazzi di Mazzarri. Nel ritiro ...

Torino - Mazzarri non si fida : “Col Debrecen la gara più insidiosa - non dobbiamo subire gol” : Il Torino si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione. I granata affronteranno domani sera alle 21 il Debrecen nel terzo turno preliminare di Europa League. Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa, presentando la partita: “Ci sono tanti punti interrogativi per questa partita. Finché non vedo la squadra in campo non sono così tranquillo, troppe variabili tutte insieme mi fanno stare un po’ in apprensione. ...

Formazioni Torino-Debrecen - le scelte di Mazzarri per l’Europa League : Belotti guida l’attacco [FOTO] : EUROPA League – Vigilia di Europa League per il Torino di Walter Mazzarri, che domani alle ore 21 affronterà al “Moccagatta” di Alessandria gli ungheresi del Debrecen. La squadra magiara arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato gli albanesi del Kukesi nel doppio confronto del primo turno (3-0 in casa, 1-1 in trasferta). Il Debrecen è una squadra da non sottovalutare perché ha iniziato prima la preparazione, visto ...

Torino - Mazzarri si riscopre centrocampista : l’allenatore si cimenta nei palleggi - ma… [VIDEO] : Il Torino continua ad allenarsi a Bormio, in attesa della prima partita ufficiale della stagione. Il 25 luglio, infatti, ci sarà il debutto in Europa League ad Alessandria contro la vincente di Debreceni-Kukesi (andata 3-0). Duro lavoro per i calciatori granata, anche se non mancano i momenti di relax. In uno di questi è stato l’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, a concedere un divertente siparietto. Il tecnico toscano si è ...