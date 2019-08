Toni Morrison | il dolore di Obama | Oprah Winfrey | Angela Davis | “Addio alla nostra regina”

E' morta a New York la scrittrice Toni Morrison : Si e' spenta all'eta' di 88 anni a New York, dopo una breve malattia, il Premio Nobel Toni Morrison.

È morta la scrittrice premio Nobel Toni Morrison : Toni Morrison (foto: David Levenson/Getty Images) Toni Morrison, la prima donna di colore a ricevere il premio Nobel per la letteratura, è morta. La notizia è stata diffusa dalla sua casa editrice, Alfred A.Knopf, che ha specificato che Morrison è deceduta all’ospedale Montefiore Medical Centre, a New York, lunedì notte. La scrittrice aveva 88 anni e da tempo era su una sedia a rotelle. Morrison, il cui vero nome era Chloe Ardelia Wofford, ...

