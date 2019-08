Tolleranza zero a Roma | nel nuovo Regolamento anche stop a panni stesi alla finestra

Trenta : Tolleranza zero per autori vile gesto - vicina a Arma Carabinieri : Roma – “Stanotte il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega e’ stato accoltellato mentre era in servizio. Stingo in un forte abbraccio sua moglie, la sua famiglia e i suoi cari. Sono vicina all’Arma dei Carabinieri e a tutti agli uomini e le donne che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per garantire la nostra sicurezza. Chiedo tolleranza zero per i delinquenti che hanno commesso questo vile atto”. Lo scrive ...

Salvini : abbiamo promesso Tolleranza zero contro clan - risposta è arresti e sequestri : Roma – “Maxi sequestro di 173 immobili, per un valore complessivo di 120 milioni: e’ il bilancio dell’operazione della Divisione anticrimine della questura di Roma e che ha colpito gli interessi della ‘ndrangheta nella Capitale e in altre province italiane. Oltre 250 agenti in campo e dieci questure in azione oltre a quella di Roma. Grazie alle Forze dell’Ordine e agli inquirenti. Ieri ero stato in Calabria ...

Roma : Meloni - 'solidarietà a poliziotto accoltellato - Tolleranza zero' : Roma, 28 giu. (AdnKronos) - “La mia solidarietà al poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca (Roma) durante un controllo e ora in gravi condizioni. Per l’aggressore, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze, chiediamo il massimo della pena: tolleranza zero per questo criminale”. Lo dichiara il p