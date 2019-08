Tlc | a Roma arriva fibra ultraveloce da 1 giga al secondo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019)– Open Fiber aggiunge un tassello importante al suo piano di cablaggio nazionale inottica con l’apertura della commercializzazione dei servizi a. Da oggi, le prime 15mila abitazioni del quartiere Torrino (zona sud-ovest della Capitale) potranno navigare a 1bit algrazie a un’infrastruttura al 100% inottica, chedirettamente all’interno delle unita’ immobiliari in modalita’ Ftth (Fiber To The Home,fino a casa) garantendo il massimo delle performance. A seguire, saranno disponibili alla commercializzazione ulteriori 10mila unita’ immobiliari nel quartiere di Cinecitta’, realizzate da Acea nell’ambito dell’accordo sottoscritto con Open Fiber. Il piano complessivo di Open Fiber per la citta’ diprevede il cablaggio di 1,2 milioni di unita’ immobiliari in 5 anni, ...

