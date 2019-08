The Fix dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) THE FIX. Da mercoledì 7 agosto 2019 arriva su Canale 5 la serie tv legal thriller scritta da Marcia Clarke. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA SERIE The Fixlein tv eLedella serie tv The Fix andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. The FixInoltre, per The Fixogni episodio verrà messo inon demand gratuito nel sito MediasetPlay. Infine è possibile guardare indiretta edelle dueanche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su ...

SMSNEWSOFFICIAL : Prende il via mercoledì 7 agosto, in prima serata su Canale 5, la serie “The Fix”, firmata da Marcia Clark, procur… - tvblogit : The Fix, su Canale 5 il thriller ispirato al lavoro di Marcia Clark - zazoomblog : THE FIX: cast anticipazioni e trama del nuovo telefilm di Canale 5 - #anticipazioni #trama #nuovo #telefilm -