Terremoto in provincia di Cosenza | scossa di magnitudo 2 6

Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro 4 chilometri ad ovest di Castiglione Cosentino (Cosenza). La scossa, con ipocentro di circa 10 km, è stata avvertita distintamente in tutta la provincia, ma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose.

Terremoto a Senigallia - scossa di magnitudo 2.8 avvertita in tutta la provincia di Ancona : scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 registrata oggi al largo di Senigallia: il sisma è stato avvertito in tutta la provincia, da Ancona a Fano, soprattutto sulla costa presa d'assalto dai bagnanti in spiaggia. Tanto paura ma nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto in Friuli Venezia Giulia - scossa in provincia di Udine : boato e paura a Majano [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito la sera di Domenica 28 Luglio il Friuli Venezia Giulia. La scossa s’è verificata in provincia di Udine, tra Majano e San Daniele del Friuli, ad appena 9.3km di profondità. Grande paura a Majano e San Daniele, dove il risentimento sismico è stato pari al IV grado della scala Mercalli con tremito di infissi e cristalli, e leggere oscillazioni di oggetti appesi. Non sono segnalati ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia - nella provincia di Maluku : Domenica mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia, l’epicentro è stato localizzato in mare, 166 chilometri a sud-est della città di Ternate, capitale della provincia di Maluku. La scossa è stata intorno alle 16 ora locale, quando

Terremoto - scossa 2.7 a Colle Val d'Elsa - provincia di Siena : Terremoto, scossa 2.7 a Colle Val d'Elsa, provincia di Siena Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata nella notte tra martedì e mercoledì a 7 km di profondità. Altre tre scosse di assestamento tra le 23 e le 3.11 Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto : scossa di magnitudo 3 - 9 in provincia di Catania : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata alle 6:38 di stamane un km a Sud Est di Adrano (Catania), ad una profondità di 18 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala operativa Ingv-OE (Catania). Bas

Sciame sismico in Toscana : numerose scosse di Terremoto in provincia di Siena [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Siena, nelle scorse ore, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: a due eventi maggiori è seguito uno Sciame sismico. La rete sismica dell’INGV ha registrato alle ore 00:40 una scossa di terremoto magnitudo 2.6 a 6 km di profondità nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa, nella provincia di Siena, e a ridosso del territorio metropolitano ...

Forte scossa di Terremoto a Roma e provincia : La terra ha tremato domenica sera. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv alle 22:43 con

C’è stato un Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Roma : Una scossa di terremoto è stata sentita distintamente a Roma e in altre zone del Lazio nella tarda serata di domenica: la scossa è avvenuta alle 22,43 con epicentro a Colonna, in provincia di Roma e a est della città,

Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto - nuova scossa in provincia di Udine : la seconda in poche ore : Un Terremoto estremamente superficiale -indicato dall'Ingv ad appena un chilometro di profondità- è stato registrato...

Forte scossa di Terremoto in Friuli : paura in provincia di Udite - l’Ingv fa il punto della situazione : Alle ore 15:57 italiane del 14 giugno 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 4.0 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’Ingv 1 km a nord di Verzegnis (provincia di Udine) ad una profondità di 5 chilometri. L’evento è stato localizzato nella provincia di Udine nelle vicinanze dei comuni di Verzegnis e Tolmezzo. Nella tabella i comuni entro 10 km dall’epicentro. L’area interessata dall’evento sismico di questo pomeriggio è ...

Terremoto a Tolmezzo - in provincia di Udine. Scossa di magnitudo 4 : Terremoto a Tolmezzo, in provincia di Udine. Scossa di magnitudo 4 La Scossa, poco prima delle 16, con epicentro a Verzegnis, uno dei 28 comuni della Carnia Parole chiave: Terremoto verzegnis ...

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Udine : I sismografi l'hanno registrata intorno alle 15.57. I Vigili del Fuoco: "Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni...