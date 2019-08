Teresa Cilia torna all' attacco di Raffaella Mennoia | ' Quando vedo del marcio vado via'

Teresa Cilia contro la Mennoia : 'Ce l'ho solo con una persona non con tutta la redazione' : Dopo aver letto cosa si dice sui social network, Teresa Cilia ha deciso di esporsi nuovamente per fare chiarezza sull'attacco che ha fatto alcuni giorni fa ad un membro della redazione di Uomini e Donne. L'ex tronista, dunque, ha precisato di avercela esclusivamente con Raffaella Mennoia e che il loro rapporto, sia professionale che umano, si è interrotto dopo un episodio specifico accaduto in studio anni fa. Il nuovo sfogo di Teresa contro la ...

Teresa Cilia si Scaglia Contro Raffaella Mennoia! : Nella polemica tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa si inserisce Teresa Cilia. La giovane, ex tronista di Uomini e Donne, sembra avere il dente avvelenato con la redattrice di Uomini e Donne. Ma cosa sarà successo tra loro? Scopriamolo insieme! Periodo no per Raffaella Mennoia che in questa calda estate 2019 sembra riceve più critiche che consensi. Non c’è giorno in cui un ex corteggiatore, tronista o partecipante di Temptation Island non si ...

Teresa Cilia - ex U&D - attacca la Mennoia : 'Tutto torna se fai male - finta come poche' : Ogni giorno che passa, sono sempre di più gli ex protagonisti di Uomini e Donne che si espongono sui social network per puntare il dito contro alcuni membri della redazione. L'obiettivo preferito di chi ha partecipato al dating-show negli anni scorsi, sembra essere Raffaella Mennoia: l'autrice, infatti, è stata presa di mira prima da Mario Serpa e poi da una ragazza che ha lavorato per un periodo nel backstage, Teresa Cilia. Lo sfogo di Teresa ...

Teresa Cilia e Salvatore di Carlo - Novità in Arrivo per la Coppia di Uomini e Donne! : Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, Coppia storica di Uomini e Donne, hanno superato il loro momento di crisi ed ora sono di nuovo felici insieme. Con una possibile grande Novità… Ecco di cosa si tratta! Quella formata da Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia è stata una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due hanno fatto parlare di sé anche per via della loro partecipazione a Temptation Island, interrotta prematuramente perché la ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia annuncia una sorpresa e il web pensa subito che sia incinta : Teresa Cilia, l'ex tronista che ha partecipato a Uomini e Donne nell'edizione del 2014/2015, tramite il suo profilo Instagram ha voluto ricordare l'esperienza di Temptation Island annunciando ai suoi followers che per lei e suo marito ci sono importanti novità che a breve potrà rivelare. Teresa è felicemente sposata con Salvatore Di Carlo, conosciuto a Uomini e Donne nel 2014. la coppia, dopo essere uscita insieme dal programma condotto da Maria ...

Salvatore Di Carlo : “UeD non volle trasmettere le nozze con Teresa Cilia - non volevano rischiare” : Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Cilia, racconta ai follower perché decise di far seguire la cerimonia delle nozze con la compagna da Pomeriggio5, invece che da Uomini e donne, trasmissione che li ha lanciati entrambi: “Ci dissero che non avrebbero avuto riscontri di tipo economico o di visibilità, non volevano rischiare”.Continua a leggere

Gossip UeD : Teresa Cilia e Salvatore tornano come ospiti? Parla lei : Salvatore e Teresa tornano a Uomini e Donne? La rivelazione di lei lascia poche speranze Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo formano una delle coppie più amata dai numerosi fan del Trono Classico di Uomini e Donne. I due si sono anche sposati, mostrando di nutrire l’una per l’altro un sentimento vero e sincero. Ma come mai non sono mai tornati dove tutto è iniziato per Parlare al grande pubblico del loro amore? A questa domanda ha ...