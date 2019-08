Tennis | WTA Toronto 2019 | i risultati del 6 agosto Subito fuori Ashleigh Barty e Sloane

Tennis - WTA Toronto 2019 : Camila Giorgi esce al primo turno. Azarenka supera nettamente in due set l’azzurra : Troppa Vika Azarenka per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Toronto (Canada). L’azzurra, reduce dalla finale del WTA di Washington (Stati Uniti), esce di scena contro la bielorussa (n.39 del mondo). Un successo netto quello di Azarenka per 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di gioco. Giorgi non ha mai trovato la misura dei suoi colpi, soffrendo invece la forza da fondo della propria rivale, impostasi con una certa facilità. Nel primo set, ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : esordio vincente per Wozniacki - eliminate Sharapova e Kerber : E’ iniziato il torneo WTA di Toronto. Ottimo esordio per Caroline Wozniacki, che ha superato in due set la kazaka Yulia Putintseva in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Buona la prima anche per la belga Elise Mertens, prossima avversaria di Serena Williams, che ha battuto in rimonta la bielorussa Sasnovich per 3-6 6-3 6-1. Due eliminazioni eccellenti al primo turno: Maria Sharapova ed Angelique Kerber. La russa aveva vinto il primo set ...

Tennis - Ranking WTA : Ashleigh Barty sempre in vetta su Osaka e Pliskova - Camila Giorgi risale alla 52 : Si registrano pochissimi cambiamenti questa settimana per quanto riguarda il Ranking WTA. Al comando rimane inossidabile l’australiana Ashleigh Barty con 6605 punti poco meno di 400 sulla giapponese Naomi Osaka che, a fine mese inizierà a difendere i punti del successo agli US Open 2018. Terza posizione con 6055 per la ceca Karolina Pliskova insidiata da vicino dalla vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep. L’unica novità ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : Saisai Zheng sorprende anche Aryna Sabalenka e fa suo il secondo titolo in carriera : La settimana Tennistica della cinese Saisai Zheng ha il suo lieto fine: dopo aver messo in ginocchio tre teste di serie negli ottavi, nei quarti e in semifinale, la nativa di Shaanxi sorprende anche la quarta, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding, per 6-3 7-6(3) e vince il WTA Premier di San Jose. Per Zheng si tratta del secondo torneo vinto sul circuito maggiore, il primo a livello Premier: il successo le consente di salire al ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : il tabellone ai raggi X. Possibile quarto di finale tra Serena Williams e Naomi Osaka : Come tutti i tornei femminili di grande ma anche di minore importanza anche il WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto ha un pronostico incertissimo, tanto più che il campo di partecipazione è galattico: delle big mancherà solo Petra Kvitova, che ha dichiarato forfait per un infortunio al braccio. Vediamo quale sarà il cammino nel tabellone delle prime quattro teste di serie. Allo stesso modo del corrispettivo torneo maschile che si ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : tabellone ricco di grandi sfide per Ashleigh Barty e non solo. Camila Giorgi affronta Victoria Azarenka : Nella rotazione che la Rogers Cup compie ogni anno tra il torneo maschile e quello femminile, quest’anno sono le donne ad approdare a Toronto e gli uomini a Montreal. Il sorteggio ha regalato diversi scontri da guardare con attenzione. Testa di serie numero 1 è anche la leader del ranking mondiale, l’australiana Ashleigh Barty, che si trova un cammino piuttosto accidentato fin dal terzo turno, dove potrebbe trovare, in linea teorica, ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : fuori Elina Svitolina che spreca quattro match point! Semifinali Sakkari-Zheng e Vekic-Sabalenka : Si sono disputati i quarti di finale del WTA Premier sul cemento statunitense di San Jose, California. Clamorosa l’uscita di scena di Elina Svitolina, non tanto per la forza della sua avversaria ben conosciuta dagli appassionati, la greca Maria Sakkari, ma per come è arrivata: l’ucraina testa di serie numero 1 del torneo era avanti 6-1 5-2 e ha avuto quattro match point, tre sul 5-3 e uno sul 5-4 del secondo set senza riuscire a chiudere e ...

Tennis - WTA Washington 2019 : i risultati dei quarti di finale. Camila Giorgi si qualifica per il penultimo atto : Si sono disputati i quarti di finale del torneo WTA International di Washington: nella parte alta del tabellone sul cemento outdoor statunitense avanza alla semifinale l’azzurra Camila Giorgi, che supera in due partite la kazaka Zarina Diyas, con lo score di 6-3 6-2 in un’ora ed undici, e nel penultimo atto se la vedrà con la wild card statunitense Caty McNally, che batte, in un’ora e ventidue, con un perentorio 6-4 6-3 ...

Tennis - WTA Washington 2019 : Camila Giorgi liquida in due partite Zarina Diyas e va in semifinale : Non si ferma la corsa di Camila Giorgi nel torneo WTA International di Washington: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra supera la kazaka Zarina Diyas in due rapide partite con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora ed undici minuti ed ora affronterà in semifinale la wild card statunitense Caty McNally. Nel primo set partenza fulminea della marchigiana, che nel secondo game, al quarto break point, centra lo strappo per il 2-0. ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di giovedì 1° agosto. Avanzano Anisimova e Vekic - fuori Mertens e Collins : Si è completato tra ieri sera e questa notte il quadro delle partite di secondo turno del WTA Premier sul cemento statunitense di San Jose, in California, con la definizione degli accoppiamenti dei quarti di finale. Tutte le quattro partite disputate si sono chiuse in due set, cosa abbastanza inusuale per il Tennis femminile contemporaneo, e tra le teste di serie Avanzano la numero 4, la 17enne statunitense di origine russa Amanda Anisimova, che ...

Tennis - WTA Washington 2019 : i risultati dell’1 agosto. Giocati gli ottavi della parte alta del tabellone - ok Camila Giorgi : Si sono disputati gli ultimi quattro ottavi di finale del torneo WTA International di Washigton: nella parte alta del tabellone sul cemento outdoor statunitense avanza ai quarti l’azzurra Camila Giorgi, che supera in rimonta la svedese Rebecca Peterson, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in due ore ed undici minuti di gioco. La marchigiana affronterà nel prossimo turno la kazaka Zarina Diyas, la quale batte in un’ora e tre ...

Tennis - WTA Washington 2019 : Camila Giorgi rimonta Rebecca Peterson ed accede ai quarti di finale : Camila Giorgi supera gli ottavi di finale del torneo WTA International di Washington superando in rimonta la svedese Rebecca Peterson, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore ed undici minuti di battaglia e qualificandosi per i quarti, dove affronterà la vincente della sfida tra la kazaka Zarina Diyas e la numero cinque del seeding, l’ucraina Lesia Tsurenko. Nel primo set inizia male l’azzurra, che in apertura perde ...