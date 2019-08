Tav | Toninelli sotto assedio tra palestra e tutor | «Grazie ai miei no si farà a

Tav - resa dei conti Lega-M5S E Toninelli attacca Salvini : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: oggi il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Salvini e Toninelli - separati in casa - litigano sulla Tav : La disfida di Rogoredo, Milano. Sì perché oggi le due anime del governo, prima di misurarsi in Parlamento sul decreto sicurezza, hanno fatto tappa nella periferia milanese, davanti al boschetto della droga, nella stazione ferroviaria di Rogoredo. A sfidarsi in singolar tenzone il vicepremier Matteo

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. Toninelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...

Tav - Toninelli : “Mozione non influisce su tenuta del governo”. Salvini : “Per fare il ministro non basta essere delle brave persone” : La mozione dei 5 Stelle sulla Tav “impegna il parlamento e non il Governo”, che per questo “non cadrà”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Danio Toninelli a margine dell’inaugurazione dell’ampliamento della stazione di Milano Rogoredo. ” Il Parlamento – ha spiegato – è il luogo in cui è stato approvato quell’accordo e il Parlamento deciderà”. All’evento ha partecipato ...

Toninelli : “Salvini minacci chi vuole - il governo non cadrà per la Tav” : Il ministro ha dichiarato che la mozione sarà discussa in Parlamento «con tranquillità»

Tav - Toninelli : mozione? Non mina Governo : 12.24 Sulla Tav, il ministro dele Infrastrutture Toninelli, spiega che la mozione dei Cinque Stelle "impegna il Parlamento e non il Governo", che per questo "non cadrà". "Il Parlamento è il luogo in cui è stato approvato quell'accordo e il Parlamento deciderà". E aggiunge: "Salvini minacci chi vuole". "Come ministro ho cercato di far capire che cosa prevedeva l'accordo,la parola passa al Parlamento,ma come M5S non mi stancherò mai di dire che ...

De Luca : “Toninelli? Ministro al trucco e parrucco - sua relazione Tav vale come previsioni di Mamma Orsola - la maga di Napoli” : “Toninelli? Dal Ministro al trucco e parrucco possiamo aspettarci di tutto. Aveva fatto uno studio sulla Tav che aveva la stessa credibilità e la stessa solidità scientifica delle previsioni della maga di Napoli, Mamma Orsola”. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, esordisce nelle sue frecciate al Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e al M5s. “Tra le tante palle che abbiamo sentito in questi 10 anni – ...

Tav : Gruppo Zaia - dopo sblocco del Cipe su Montecchio Toninelli non perda tempo : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – “La notizia dello sblocco del casello di Montecchio Maggiore è un passo decisivo per la continuazione non solo della Pedemontana, ma dell’intero sistema infrastrutturale Veneto. Ora però il ministro Toninelli deve procedere senza indugio con l’alta velocità: i Veneti in coda hanno già aspettato a sufficienza”. Commenta con queste parole il capoGruppo di Lista Zaia, Silvia ...

Tav - Toninelli : “Noi del M5s sempre contrari - è la Lega ad aver cambiato idea. Spieghi il perché. Conte? Non è a favore” : “Il Tav? È una bidonata con costi enormemente superiori ai benefici. Il M5s, sin dalla nascita, è sempre contrario all’opera. Chi ha cambiato idea è la Lega, perché io ricordo perfettamente sindaci leghisti contro e lo stesso Salvini schierato No Tav. È, quindi, Salvini a dover spiegare alla gente e al proprio elettorato sulla base di quali elementi abbia cambiato idea”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba ...

Toninelli : Tav?Bidonata dai costi enormi : 11.36 La Tav è "una bidonata con costi enormemente superiori ai benefici" e "M5s è sempre stato,fin dalla nascita,contrario all'opera" mentre "ricordo i sindaci leghisti contro,e anche Salvini no Tav:lui dovrebbe spiegare in base a quali elementi ha cambiato idea". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Toninelli parlando a Radio Crc e spiegando che "grazie al lavoro svolto abbiamo fatto capire anche alla commissione Ue che non è conveniente ...

Toninelli : M5S sempre contrario a Tav - chi ha cambiato idea è stata Lega : Roma – “Il Movimento Cinque Stelle e’ sempre stato contrario al Tav, un’opera politicamente inutile e dal punto di vista ambientale dannosa. Una ‘bidonata’ con costi enormemente superiori ai benefici. Chi ha cambiato idea e’ la Lega”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli a Radio Crc, a proposito della Tav. “Salvini dovrebbe chiarire sulla base di quali elementi ha ...

Tav ultime notizie : governo conferma all’Ue - ma Toninelli non ha firmato : Tav ultime notizie: governo conferma all’Ue, ma Toninelli non ha firmato Nell’ultima settimana, si è prodotto il “ribaltone” sulla tav. Il primo ministro Giuseppe Conte – che, ricordiamo, fu proposto inizialmente nella squadra di governo del Movimento 5 Stelle e, pertanto, più affine ai pentastellati – dichiarò di voler procedere con i lavori all’alta velocità tra Torino e Lione. L’aut-aut ...