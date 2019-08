Tav | scontro Salvini-Di Maio Il leader della Lega | «Voto anticipato? Lo capiremo prima

Governo - lo scontro sulla Tav antipasto di quello sulla manovra : Il voto sulle mozioni pro o contro la Tav, così come sul decreto sicurezza bis, fanno parte della strategia della Lega nella marcia di avvicinamento alla legge di Bilancio. Il vicepremier Salvini ha già avvertito gli alleati: La Tav «è un’infrastruttura fondamentale» e «un voto del Parlamento contro sarebbe una sfiducia al premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla»

Governo ultime notizie : scontro M5S-Lega su Tav “bulli con i voti del PD” : Governo ultime notizie: scontro M5S-Lega su Tav “bulli con voti PD” Nonostante il tema più caldo del momento sia il tragico omicidio di un vice brigadiere da parte di un giovane ragazzo statunitense, le tensioni squisitamente politiche in seno al Governo non sembrano placarsi: al contrario. Il Movimento 5 Stelle continua il suo attacco prolungato nei confronti della Lega. I pentastellati attaccano il carroccio sulla Torino-Lione ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : scontro al Governo per la Tav - 29 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: Ancora problemi sulla TAV; Bilancio maltempo in Italia; La camera ardente di Mario Cerciello Rega, 29 luglio 2019,

Lo scontro nel governo sulla Tav non era mai stato così acceso : Lega e 5 stelle al duello sulla Tav. Il movimento ribadisce la sua contrarietà e promette che in Parlamento si opporrà a un'opera che definisce "inutile, antistorica, dannosa", e lo scontro tra i soci di maggioranza si fa via via più aspro con i toni che si avvicinano sempre più a quelli di una sfida. Durissimo il commento della Lega al post pubblicato sul Blog delle stelle. Il Carroccio affida la risposta ai capigruppo di ...

Tav - nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Scontro tra Taverna e Boschi : 'Vai a fare la saldatrice' - 'Io sono avvocato - lei non so' : Uno Scontro abbastanza aspro si è avuto tra PaolaTaverna del Movimento 5 Stelle e Maria Elena Boschi del Partito Democratico. La polemica, esplosa tramite social, è girata intorno al tema del lavoro e del reddito di cittadinanza. Tutto è cominciato con un tweet della Boschi, a cui poi la Taverna ha subito ribattuto. Seppur senza sfociare in veri e propri insulti, la tensione è stata alta e le parole utilizzate abbastanza forti. Entrambe, in ...

Autonomia - scontro al Tavolo Lega-M5S : È finito bruscamente il vertice di maggioranza. I leghisti accusano i pentastellati di confondere le carte, il M5S punta l’indice per l’idea di introdurre le gabbie salariali