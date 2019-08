Tav | Salvini annulla l’appuntamento a Sabaudia per essere presente al voto delle mozioni

M5s - delirio sulla mozione-Tav : "Inciucio tra Lega e Pd" - Matteo Salvini se la ride : Nel giorno del voto al Senato sulle mozioni-Tav, il M5s dimostra per l'ennesima volta di non averci capito niente. Lo dimostra con un post pubblicato sulla pagina ufficiale su Facebook, in cui viene ripresa una dichiarazione del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che come ovvio ann

Tav - Salvini e Toninelli si ignorano in aula. Gelo Lega-M5s prima del voto decisivo : Nel giorno del voto decisivo del Senato sulla Tav sembra non ricomporsi la frattura tra Lega e M5s sulla questione. Il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che negli ultimi giorni hanno polemizzato in più di un’occasione, si sono ignorati. L'articolo Tav, Salvini e Toninelli si ignorano in aula. Gelo Lega-M5s prima del voto decisivo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tav - dialogo immaginario. La mia verità su Salvini - Dem - e voto al Senato : Da molte ore nell’aldilà Socrate, Machiaveli, Glaucone discutevano di giustizia, Tav e di Salvini; c’era anche Leibniz, ma parlò alla fine; fu Glaucone a egemonizzare il dialogo: Gige era un pastore alle dipendenze d’un re. Un giorno trovò un anello che lo rendeva invisibile e lo utilizzò per conquistare il potere: approfittando dell’invisibilità entrò nella casa del re, lo uccise e prese il suo posto. “Richiami il mito per capire il presente?” ...

Tav - al via il voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Tav - battaglia delle mozioni al via Salvini : 'Così non si può lavorare' : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Tav - resa dei conti tra Lega e M5s : oggi il voto - mentre Salvini evoca la crisi : In Aula mozioni pro e contro la Torino-Lione: maggioranza spaccata. Salvini: “Il governo può cadere anche prima di...

Tav - battaglia delle mozioni al via Resa dei conti Salvini-Toninelli : Tav, Resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Tav - oggi il voto sull'Alta Velocità. Salvini : «Elezioni? Si saprà prima di settembre» : oggi, in Senato, andrà in scena la dimostrazione plastica dell'incompatibilità e incomunicabilità tra 5Stelle e Lega. Nella stessa Aula entrerà Matteo Salvini per dire...

Matteo Salvini - cambio di programma : va al Senato per le mozioni-Tav - la situazione è grave? : Che la situazione sia seria lo conferma un cambio di programma di Matteo Salvini. Lo scenario è quello delle discussioni al Senato sulle mozioni sulla Tav, compresa quella del M5s che mira a smontare l'alta velocità approvata dal loro stesso governo. Il no alla Tav dovrebbe essere respinto, ma compl

Tav - scontro Salvini-Di Maio. Il leader della Lega : «Voto anticipato? Lo capiremo prima di settembre» : Matteo Salvini e Luigi Di Maio in Aula. E la maggioranza giallo-verde che platealmente si spacca sulla Tav. Diventa anche una sfida tra i vicepremier la partita del Senato sulle mozioni pro e contro...

Tav - al Senato duello finale M5s-Lega : in Aula Salvini e Di Maio. P. Chigi : “Non è giudizio sul governo”. Opposizioni pronte a sgambetto : Non la giustizia, non l’immigrazione e nemmeno i temi economici: l’ostacolo più alto sulla strada del governo Conte è sempre stato il Tav. Mesi fa il presidente del Consiglio aveva congelato il dossier proprio perché era la miccia più pericolosa. E ora che il capo del governo ha sciolto il nodo (a favore della realizzazione dell’opera), le contraddizioni nella maggioranza tornano in bella vista, aggiungendosi all’alta ...

Tav - resa dei conti Lega-M5S E Toninelli attacca Salvini : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: oggi il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

Salvini e Di Maio tornano a punzecchiarsi alla vigilia del voto sulla Tav : La posizione di Di Maio è sempre la stessa. Se Salvini vuole aprire la crisi lo dica apertamente, alla luce del sole. Posizione che nei gruppi parlamentari viene ribadita con forza. Domani il punto di scontro sarà la Tav. I pentastellati hanno approntato un testo per sottolineare il loro no alla Torino-Lione. Ma Salvini non ha intenzione di arretrare: il Movimento 5 stelle sta attuando un suicidio politico, ha spiegato il ministro dell'Interno ...