Tav | protesta di Europa Verde Bonelli | “Mozione M5s? Una farsa Hanno votato decreto

Protesta No Tav a Chiomonte : lancio di petardi e bombe carta - ferito un poliziotto : I manifestanti vogliono violare la zona rossa tracciata dalle ordinanze della prefettura che ne vieta l'accesso

No Tav - la Val di Susa si prepara al corteo di protesta : L'appuntamento è per le 13,30 di oggi, sabato 27 luglio, a Venaus e la parola d'ordine è "determinazione". Il corteo dei No Tav cercherà di raggiungere il cantiere di Chiomonte. "Pacificamente", come assicura l'attivista storico del Movimento No Tav Guido Fissore. C'è però un'ordinanza precisa del prefetto di Torino Claudio Palomba che vieta espressamente l'avvicinamento a una zona rossa ampliata, secondo le istruzioni della questura. New jersey ...

Tav - Salvini : con M5S non siamo in sintonia.?Sabato manifestazione di protesta in Val di Susa : «Sulla Tav non ho capito perché i 5 stelle un giorno dicono una cosa, un giorno un'altra. Io non sto al governo per fare regali ai francesi». Lo ha...

No Tav - sabato la protesta. Il padre di Giuliani : “Spero agenti siano più intelligenti di Salvini”. Il ministro : “500 poliziotti a Chiomonte” : “Stavolta spero le cose vadano diversamente rispetto al G8 di Genova“. Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il ragazzo ucciso da un colpo di pistola il pomeriggio del 20 luglio di 18 anni fa durante gli scontri di piazza Alimonda, racconta all’Adnkronos il suo timore in vista della grande mobilitazione annunciata per sabato 27 luglio dal Movimento No Tav, dopo l’apertura alla realizzazione dell’opera da parte del premier ...

Russiagate - Conte : «Savoini a Mosca con Salvini». M5S fuori dall’Aula per protesta contro la Tav : «Sulla base delle informazioni disponibili alla presidenza del consiglio posso precisare che il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali di consulente esperto di questo governo....

No Tav - annunciata nuova protesta : “Migliaia al cantiere - il M5s cerca solo di salvare faccia”. Le reazioni 5stelle - Morra : “Serve chiarezza” : Il Movimento 5 stelle resta contrario al Tav. Lo ha ribadito subito il capo politico Luigi Di Maio, invocando il voto del Parlamento. Dopo la svolta sulla Torino-Lione annunciata dal premier Giuseppe Conte su Facebook spiegano che “dire no costerebbe più che completare” l’opera, le acque all’interno dei Cinquestelle restano però agitate. Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra in un video su Facebook invoca ...

Si riaccende la protesta No Tav : incendio e razzi contro la polizia - 20 denunciati : La scorsa notte si è riaccesa la protesta contro l’Alta velocità Torino-Lione. Saranno denunciati per violazione dell’ordinanza della prefettura di Torino sul divieto di transito nella “zona rossa” intorno...

Notte di tensione alla protesta No Tav. Un grande falò e razzi contro la polizia : Un falò con fiamme alte quattro metri, il tentativo di forzare una cancellata, il lancio di grossi petardi e razzi di segnalazione nautica contro le forze dell’ordine. È stato il culmine della dimostrazione No Tav della scorsa Notte nei pressi del cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa. Una ventina di attivisti sono stati identificati dalla Digos e verranno denunciati.“Forse pensavano di avere intimidito qualcuno con ...

No Tav - protesta al cantiere di Chiomonte : incendio e razzi lanciati contro la polizia : Una ventina di attivisti No Tav verranno denunciati dopo la dimostrazione avvenuta questa notte nelle vicinanze del cantiere di Chiomonte: i manifestanti hanno appiccato un fuoco con fiamme alte quattro metri e alcuni di loro avrebbero lanciato razzi, petardi e pietre in direzione degli agenti di polizia.Continua a leggere

