Tav | oggi il voto sulle mozioni al Senato

Tav - oggi il voto sull'Alta Velocità. Salvini : «Elezioni? Si saprà prima di settembre» : oggi, in Senato, andrà in scena la dimostrazione plastica dell'incompatibilità e incomunicabilità tra 5Stelle e Lega. Nella stessa Aula entrerà Matteo Salvini per dire...

Sky Sport : “Ad oggi nessun segnale dal Real - il Napoli lavora su più Tavoli” : Manuele Baiocchini di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato azzurro: “Il Napoli continua a lavorare su più tavoli: dal Real Madrid non é ancora giunta nessuna aperture per James Rodriguez. Si segue con attenzione Lozano che ha altre offerte sul tavolo e sta valutando le proposte migliori. E’ un momento di riflessione per gli azzurri in attesa di piazzare il grande colpo, possibile che il Napoli stia lavorando sottotraccia su qualche nome ...

CdS – L’Inter chiede una cifra spropositata per Icardi. Oggi ADL proverà a inTavolare una trattativa con Marotta : Mauro Icardi resta un obiettivo del Napoli. Oggi De Laurentiis incontrerà Marotta per sondare il terreno In occasione dell’incontro in Lega De Laurentiis, coadiuvato dal suo ad Chiavelli, sonderà il terreno per intavolare una trattativa con Marotta. L’obiettivo resta Mauro Icardi, sogno di ADL da diversi anni. Stando al Corriere dello Sport, gli azzurri stanno pensando di giocare d’anticipo per arrivare prima della Juventus e ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : scontro al Governo per la Tav - 29 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: Ancora problemi sulla TAV; Bilancio maltempo in Italia; La camera ardente di Mario Cerciello Rega, 29 luglio 2019,

Al via marcia no Tav sotto la pioggia : "La valle che resiste - No Tav". E' lo striscione che apre la marcia "No Tav" partita da Venaus e diretta al cantiere di Chiomonte

Al via marcia 'No Tav' sotto la pioggia : 14.08 "La valle che resiste - No tav". E' lo striscione che apre la marcia 'No Tav' partita da Venaus in direzione del cantiere.Slogan come " I popoli in rivolta scrivono la storia No Tav fino alla vittoria " e "Giù le mani dalla Val di Susa" accompagnano l'avvio del corteo. Il leader Perino avverte: "Chi tira un sasso fa un favore a Salvini". Dopo una breve tregua,sta iniziando a piovere.Il violento acquazzone di mezzogiorno ha infangato i ...

No Tav - pioggia e fulmini sul campeggio. In tanti rinunciano al corteo : Tuoni e lampi, un temporale e una previsione di 8mm di pioggia in un’ora stanno inducendo tanti ragazzi partecipanti al Festival dell’alta felicità a smontare le tende e abbandonare il campo e con esso l’idea di prendere parte al corteo che da Venaus porterà i No Tav al cantiere di Chiomonte. Il rischio per molti di loro, non attrezzati in caso di pioggia, è di restare intrappolati in una pozza di fango. ...

Rdc : Taverna a Boschi - ‘oggi ultimo esame - da ottobre mi chiami dott.ssa’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Oggi ho preso il mio ultimo 30 a Sociologia dei fenomeni politici. Se vuole da ottobre può chiamarmi Dottoressa in Scienze Politiche. Ad oggi per lei sono il Vicepresidente del Senato. Io non mi preoccuperei di mio cugino piuttosto penserei a suo padre. Ad maiora!!”. Continua il botta e risposta via social tra Paola Taverna e l’ex ministra Maria Elena Boschi. Il nuovo affondo arriva ...

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati live oggi 11 luglio : D'Angelo fuori agli otTavi : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi giovedi 11 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Wimbledon - Berrettini vs Federer negli otTavi : oggi 8 luglio in tv alle 17 : 30 su Sky : Un vero e proprio appuntamento con la storia attende oggi, lunedì 8 luglio, Matteo Berrettini. Il 23enne tennista italiano sfiderà infatti il campionissimo Roger Federer nel match degli ottavi di finale di Wimbledon 2019. Una sfida difficile per il nostro portacolori, reduce da un periodo di grande forma che lo ha portato a realizzare il suo sogno di sfidare il suo idolo sul palcoscenico più importante del mondo. Dal 1998 mai un italiano nei ...

Serie A - oggi nuova assemblea : sul Tavolo Mediapro : Sarà l’offerta di Mediapro il tema principale dell’assemblea della Lega Serie A in programma oggi nella sede di via Rosellini. Nella scorsa settimana infatti è arrivata ufficialmente la proposta del gruppo cinese-spagnolo sulla possibilità di diventare partner della Serie A per quanto riguarda il canale di Lega. Nel dettaglio, l’offerta avrebbe una parte fissa di […] L'articolo Serie A, oggi nuova assemblea: sul tavolo Mediapro ...

Eruzione a Stromboli - c'è un morto : è un turista - sTava facendo un'escursione. «Pioggia di lapilli - Ginostra in fiamme» : Eruzione e terrore a Stromboli, dove una serie di violente esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano: le esplosioni hanno provocato anche un morto,...

Decreto crescita - oggi la fiducia. Renzi in Aula : la Tav la fate o no? : «Si può sapere se la Tav si fa o no? In Francia la stanno facendo i lavori senza dare le ferie per andare avanti con i cantieri. Voi la...

Decreto crescita - oggi la fiducia. Renzi in Aula : «La Tav la fate o no?» : «Si può sapere se la Tav si fa o no? In Francia la stanno facendo i lavori senza dare le ferie per andare avanti con i cantieri. Voi la...