Tav | Meloni | ‘vince l’Italia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Tav: vince l’Italia. Con l’approvazione delle mozioni per il sì, compresa quella di Fdi, il Parlamento si è espresso in maniera inequivocabile e speriamo definitiva sulla Torino-Lione. Oggi come ieri, la posizione di Fratelli d’Italia è sempre stata la stessa: si Tav, sì alla difesa degli interessi italiani e alla costruzione di un futuro di crescita per i nostri figli”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia.“Si tratta -aggiunge- di battaglie che uniscono la politica, oltre ogni schieramento. Chi divide e dice no difende sé stesso e il suo partito, non l’Italia”. L'articolo Tav:, ‘vince l’Italia’ CalcioWeb.

