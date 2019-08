Tav - maggioranza si spacca in Senato. No a mozione M5S - passa quella Pd. Zingaretti : Conte vada al Quirinale : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal Senato con 181 no, mentre i voti favorevoli...

Tav - la maggioranza si spacca. Bocciata mozione M5S - passa quella Pd. Lega : ci saranno conseguenze : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Tav - al Senato si votano le sei mozioni : resa dei conti nella maggioranza M5s-Lega : Al Senato è iniziata la discussione delle sei mozioni sulla Tav: quattro sono per il proseguimento dell’opera, due sono contrarie all’alta velocità. Decisivo il ruolo delle opposizioni che se dovessero votare, come previsto, per il sì alla Tav metteranno in minoranza il M5s e la sua mozione no-Tav. Il rischio è quello di un nuovo scontro politico tra 5 Stelle e Lega, su cui però anche Giuseppe Conte ha cercato di calmare le acque, rassicurando ...

Tav - in Senato maggioranza alla prova sull’alta velocità : Matteo Salvini sarebbe pronto secondo alcuni a porre subito dopo il voto un «problema politico» nell'esecutivo. Ma nella serata di martedì Palazzo Chigi ha provato a mettere un argine a questa tentazione escludendo che nelle divergenze in seno alla maggioranza sia contenuto un giudizio sul ruolo del premier

Sondaggi politici Demos : maggioranza italiani dice sì a Tav e autonomia : Sondaggi politici Demos: maggioranza italiani dice sì a Tav e autonomia Sulla Tav e sull’autonomia differenziata, la maggioranza degli italiani si schiera con Salvini. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Repubblica realizzato tra l’8 e il 10 luglio. Sono due temi caldissimi che dividono Lega e Movimento 5 Stelle. Sull’alta velocità, ieri il ministro dell’Interno ha lanciato un ultimatum agli alleati grillini: ...

Tav - giustizia e autonomia sono le mine vaganti per la maggioranza di governo : Nella maggioranza si spiega che la riunione di oggi a palazzo Chigi sul ponte di Genova è stata operativa e proficua. Un segnale che, tra gli scontri e le polemiche tra M5s e Lega, l'esecutivo continua a lavorare. Il clima positivo è testimoniato anche da una frase che il presidente del Consiglio ha detto rivolgendosi al governatore della regione Liguria, Toti: dicono che io stia cercando di fondare un partito, anche tu sei alla ricerca di un ...

Tav : mozione Pd contro bluff maggioranza : 13.06 "Il Pd depositerà una propria mozione sulla Tav, per smascherare i tanti bluff della maggioranza. L'Italia ha perso un anno inutilmente per le panzane dei 5 Stelle e per le incredibili indecisioni di Salvini. Sottolineo che analogo testo per il via libera definitivo della grande opera fu bocciato dal Senato, con il concorso determinante della Lega. Per i Dem il voto sulla Tav deve avere come conseguenza obbligata le dimissioni del ...

Governo : sicurezza e Tav - al Senato maggioranza sul filo dei numeri : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – Chiusa la finestra elettorale per un eventuale voto anticipato a settembre, non è scongiurato il rischio di una crisi di Governo alla vigilia di ferragosto, qualora la coalizione M5S-Lega dovesse non disporre più di una maggioranza parlamentare. Decisive saranno le prossime votazioni al Senato, quelle sul decreto sicurezza bis, che dovrebbe arrivare in Aula la prossima settimana, e sulla mozione anti-Tav ...

Governo : sicurezza e Tav - al Senato maggioranza sul filo dei numeri (2) : (AdnKronos) – Sommando i 60 voti di Forza Italia (non contando naturalmente la presidente Elisabetta Casellati), i 18 di Fratelli d’Italia e i 52 del Pd, si arriva a 130. Ci sono poi gli 8 membri del Gruppo delle Autonomie, del quale fanno parte i quattro Senatori delle minoranze linguistiche; Gianclaudio Bressa, Pier Ferdinando Casini, la senatrice a vita Elena Cattaneo e l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Occorre ...

Duello nella maggioranza sulla Tav. E il M5s si riscopre barricadero : La mozione depositata in Senato dal Movimento 5 stelle è servita solo a tenere il punto su una battaglia storica. Bruxelles ha ricevuto oggi la lettera con cui l'Italia conferma il proprio impegno nell'andare avanti con la Torino-Lione, dopo la sollecitazione avanzata dall'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La missiva, partita ieri sera da Roma nell'ultimo giorno utile, ...