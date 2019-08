Tav | Lega minaccia M5s | “Per il ‘no’ vi assumerete responsabilità nei prossimi giorni”

Tav - bocciata la mozione M5S. Approvate quelle a favore dell’opera. La Lega : ci saranno conseguenze : Romeo: chi vota no si assume la responsabilità politica. Il Pd: la maggioranza non esiste più, Conte vada subito al Quirinale

Sulla Tav voti opposti di Lega e M5s - è il giorno più buio del governo Conte : Aggiornato alle ore 13,30 del 7 agosto 2019. L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ...

Tav - via libera a mozioni a favore : bocciata quella M5s. Di Maio e Salvini si ignorano - Lega esulta : Tutto come previsto, almeno riguardo al voto. Il Senato ha approvato le mozioni (quattro) a favore del Tav Torino-Lione, nel giorno del duello finale tra Lega e M5s sul via libera all’opera. Respinta quella del Movimento 5 stelle. Così la maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte (che non si è mai presentato in Aula, ndr) si è spaccata. Anzi si è proprio sdoppiata, con tanto di rappresentazione plastica. Si sono ignorati ...

Tav - bocciata la mozione di M5S al Senato<br>Lega : "Ci saranno conseguenze" : AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Senza alcun colpo di scena, la mozione No Tav presentata al Senato dal Movimento 5 Stelle è stata bocciata con 181 voti contrari e solo 110 voti a favore, quelli dei senatori pentastellati. L'ultimo vano tentativo voluto da Luigi Di Maio per bloccare l'opera in Val di Susa è quindi morto sul nascere e le frattura al governo è sempre più netta.Le altre quattro mozioni a favore dell'opera, invece, sono state approvate ...

