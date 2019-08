Tav | la mozione M5s è un tentativo patetico di salvare la faccia

Tav ultime notizie : mozione M5S può far cadere il governo per Calenda : Tav ultime notizie: mozione M5S può far cadere il governo per Calenda Ultimo giorno di attività in Parlamento prima delle lunghe ferie agostane. Si chiude con il botto: con il voto delle mozioni sulla tav, uno dei temi più divisivi per la coalizione di governo e che rischia di far saltare in banco proprio all’ultimo giro. Si sa che Lega, PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono favorevoli a procedere con la grande opera. Gli ...

Tav - l’appello di Calenda : “Se passa la mozione M5S il governo potrebbe finire - fatelo cadere” : Domani a Palazzo Madama verranno discusse sei mozioni sulla Tav. Solo due mozioni sono contrarie all'opera: una e' quella presentata dal M5S, l'altra è quella a prima firma del presidente del gruppo Misto Loredana De Petris (LeU). Calenda invita le opposizioni a uscire al momento del voto. Ma il Pd ha annunciato che voterà per la Tav "e contro chi vuole continuare a bloccare le grandi opere pubbliche".Continua a leggere

Il leader No Tav Perino : “La mozione M5s è idiozia per salvarsi la faccia”. Verdi e Calenda : “Se opposizioni si astengono si apre crisi” : Superato lo scoglio del decreto Sicurezza bis, il governo si prepara all’ostacolo più difficile prima della pausa estiva: il voto sulle mozioni sul Tav a Palazzo Madama. Dopo il via libera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla costruzione della linea Alta velocità, la parola spetta ora al Parlamento che mercoledì 7 agosto si esprimerà su sei mozioni. La spaccatura tra Lega e M5s è evidente. Da una parte i 5 stelle voteranno per ...

Il leader No Tav : "La mozione M5s è una presa per i fondelli" : Pina Francone Il capo del movimento antagonista all'Alta Velocità etichetta negativamente le mozioni presentate in Senato dai pentastellati Idiozia e presa per i fondelli. Così il leader storico del movimento No Tav in Val di Susa, Alberto Perino, etichetta la mozione del Movimento 5 Stelle contro l'Alta Velocità Torino-Lione. "La mozione M5s contro la Torino-Lione è un'idiozia, è una maniera per cercare di salvarsi la faccia, ma non ...

Tav - Di Maio : mozione impegna Parlamento : 14.42 "Noi voteremo la nostra mozione convintamente.Il Pd voterà sì alla sua mozione e vedremo cosa succede". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, sul voto di domani in Senato sulla Tav. "E' un regalo da 2,2 miliardi a Macron", ha aggiunto. "La mozione impegna il Parlamento perché solo il Parlamento può fermare la Tav. Conte lo ha detto chiaramente, non so cosa c'entri il governo". "Riceviamo attacchi ogni giorno ai ministri, al reddito di ...

Governo : dopo il decreto sicurezza bis Salvini alza il tiro - attesa per mozione sulla Tav : Il decreto sicurezza bis è legge: ieri, lunedì 5 agosto, il Senato infatti ha approvato la conversione del decreto (sul quale, il Governo, aveva già posto la fiducia). Il "padre" della nuova normativa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha lasciato l'Aula senza attendere l'esito e sui social, poco dopo, ha ringraziato non solo gli italiani, ma anche la Vergine Maria. Il Governo Conte, per ora, regge, ma c'è grande attesa per la mozione ...

Matteo Salvini - diktat contro la folle mozione no-Tav del M5s : "Se vanno in Parlamento a votare contro..." : Non solo il voto di fiducia sul decreto sicurezza-bis. A minare la tenuta del governo c'è anche l'inspiegabile mozione del M5s contro la Tav, l'alta velocità sostenuta dal governo di cui i grillini fanno parte, l'opera sbloccata definitivamente dal sì di Giuseppe Conte, premier nei fatti pentastella

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. Toninelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...

Tav - Toninelli : “Mozione non influisce su tenuta del governo”. Salvini : “Per fare il ministro non basta essere delle brave persone” : La mozione dei 5 Stelle sulla Tav “impegna il parlamento e non il Governo”, che per questo “non cadrà”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Danio Toninelli a margine dell’inaugurazione dell’ampliamento della stazione di Milano Rogoredo. ” Il Parlamento – ha spiegato – è il luogo in cui è stato approvato quell’accordo e il Parlamento deciderà”. All’evento ha partecipato ...

Tav - Toninelli : mozione? Non mina Governo : 12.24 Sulla Tav, il ministro dele Infrastrutture Toninelli, spiega che la mozione dei Cinque Stelle "impegna il Parlamento e non il Governo", che per questo "non cadrà". "Il Parlamento è il luogo in cui è stato approvato quell'accordo e il Parlamento deciderà". E aggiunge: "Salvini minacci chi vuole". "Come ministro ho cercato di far capire che cosa prevedeva l'accordo,la parola passa al Parlamento,ma come M5S non mi stancherò mai di dire che ...

Tav - Marcucci : Pd voterà no a mozione M5S : 22.45 "Vedo che continuano a girare stravaganti ricostruzioni sulla Tav. La prossima settimana i senatori del Pd saranno naturalmente in Aula a votare No alla mozione 5 Stelle e sì alla propria". Lo puntualizza il presidente dei senatori Pd, Marcucci. "Noi sempre coerenti, il problema è tutto nel governo", accusa in una nota. Le mozioni sulla Tav saranno discusse e votate dall'Aula di Palazzo Madama tra martedì e mercoledì prossimo.

Tav : Bonino presenta mozione per sì - firmano anche Casini e Monti : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – La prima delle mozioni Sì Tav depositate in Senato in risposta a quella del M5S è stata presentata ieri da Emma Bonino, che l’ha sottoscritta insieme ai senatori Monti, Casini, De Falco, Durnwalder, Errani, Lanièce, Nencini, Rojc e Unterberger. La mozione ‘impegna il governo a proseguire nelle attività amministrative finalizzate alla realizzazione dell’opera e in particolare della sezione ...

Tav : Marcucci - ‘Pd in Aula contro mozione M5S’ : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “Vedo che continuano a girare stravaganti ricostruzioni sulla Tav. La prossima settimana i senatori del Pd saranno naturalmente in Aula a votare no alla mozione 5 stelle e sì alla propria. Noi sempre coerenti, il problema è tutto nel governo”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.L'articolo Tav: Marcucci, ‘Pd in Aula contro mozione M5S’ sembra essere il primo su ...