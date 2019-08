Tav | la Lega vota con Pd e FI Ira M5S | L' inciucio è servito

M5s - delirio sulla mozione-Tav : "Inciucio tra Lega e Pd" - Matteo Salvini se la ride : Nel giorno del voto al Senato sulle mozioni-Tav, il M5s dimostra per l'ennesima volta di non averci capito niente. Lo dimostra con un post pubblicato sulla pagina ufficiale su Facebook, in cui viene ripresa una dichiarazione del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che come ovvio ann

Tav - Salvini e Toninelli si ignorano in aula. Gelo Lega-M5s prima del voto decisivo : Nel giorno del voto decisivo del Senato sulla Tav sembra non ricomporsi la frattura tra Lega e M5s sulla questione. Il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che negli ultimi giorni hanno polemizzato in più di un’occasione, si sono ignorati. L'articolo Tav, Salvini e Toninelli si ignorano in aula. Gelo Lega-M5s prima del voto decisivo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tav - la Lega vota con Pd e Forza italia Ira M5S : "L'inciucio è servito..." : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5S : “Inciucio”. Dal governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare

Tav - il Movimento 5 Stelle accusa : “Inciucio Lega-Pd - aprite gli occhi” : La Lega voterà a favore della mozione del Pd che dice sì alla Tav e il Movimento 5 Stelle attacca: "Abbiamo portato il Tav in Parlamento e sono venuti allo scoperto! Ma la cosa più ridicola è che la Lega li sostiene dopo che il Pd ha presentato una mozione di sfiducia su Salvini. L'inciucio è servito! aprite gli occhi!".Continua a leggere

Resa dei conti sulla Tav - 6 le mozioni in Senato. M5S isolato - Lega vota il testo Pd : Il giorno della Resa dei conti sulla Tav è arrivato. Al via la battaglia delle mozioni in Senato. Sei i testi in discussione nell’Aula di Palazzo Madama. I lavori sono cominciati alle 9, partendo dal documento M5S: quello politicamente più rilevante perché punta a bocciare l’opera, nonostante il via libera del premier Giuseppe Conte.Oltre alla mozione M5S, esprime contrarierà all’opera anche il testo ...

Tav : Ronzulli - ‘tra M5S e Lega ne rimarrà in piedi solo uno’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Le mozioni sulla Tav sono la resa dei conti finale fra M5S e Lega. I Cinquestelle voteranno per no-Tav mentre la Lega voterà per sì-Tav. A prescindere dall’esito delle votazioni, questa è la fotografia evidente di una maggioranza innaturale, divisa, dilaniata non su questioni di second’ordine ma su temi cruciali per il Paese come quello delle infrastrutture. Dopo il mezzogiorno di fuoco ...

Tav - al Senato si votano le sei mozioni : resa dei conti nella maggioranza M5s-Lega : Al Senato è iniziata la discussione delle sei mozioni sulla Tav: quattro sono per il proseguimento dell’opera, due sono contrarie all’alta velocità. Decisivo il ruolo delle opposizioni che se dovessero votare, come previsto, per il sì alla Tav metteranno in minoranza il M5s e la sua mozione no-Tav. Il rischio è quello di un nuovo scontro politico tra 5 Stelle e Lega, su cui però anche Giuseppe Conte ha cercato di calmare le acque, rassicurando ...

Tav : M5S - Lega vota con Pd e Fi : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Sulla Tav “Il Movimento 5 stelle voterà no, il sistema sì. Noi voteremo no, loro (Pd e Forza Italia) voteranno sì. La Lega voterà con loro come per Radio radicale?”. E’ quanto si legge in una nota del Blog delle stelle. L'articolo Tav: M5S, Lega vota con Pd e Fi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tav - al via il voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Voto Tav - via alle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Voto Tav - è il giorno delle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Voto Tav - è il giorno delle mozioni al Senato : la Lega vota quella del Pd : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: si prospetta alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Tav - resa dei conti tra Lega e M5s : oggi il voto - mentre Salvini evoca la crisi : In Aula mozioni pro e contro la Torino-Lione: maggioranza spaccata. Salvini: “Il governo può cadere anche prima di...