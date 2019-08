Tav | imbarazzo al momento del parere del governo Bellanova Pd ironica | “Presidente ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Nel giorno del voto sulle mozioni Tav, con le due forze didivise sul via libera o meno all’opera, non manca la rappresentazione plastica della spaccatura dell’esecutivo. Così, tra momenti di, aldeldelrichiesto dalla presidenza, prima di passare alle dichiarazioni di voto, i due rappresentati di Lega e M5s hanno fornito pareri opposti. Si alza per primo il sottosegretario pentastellato Vincenzo Santangelo, ma la presidenza chiama invece il viceministro all’Economia leghista Massimo Garavaglia. “La posizione della Lega è nota da tempo: invitiamo a votare a favore della Tav e contro chi blocca il Paese”, dice in aula il leghista. Poi è il turno di Santangelo, chiamato ad esprimere i pareri delsulle mozioni, che invece spiega: “Ci rimettiamo alla decisione dell’Aula”, dice ...

