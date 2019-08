Tav | il Senato dice sì | bocciata la mozione del M5s | si spacca l’asse con la Lega

Tav - Salvini annulla l’appuntamento a Sabaudia per essere presente al voto delle mozioni al Senato : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, annulla il suo appuntamento di questa mattina a Sabaudia - per il suo 'estate italiana tour' - scegliendo di essere presente al Senato durante la discussione e la votazione delle sei mozioni sulla Tav. Sono, per ora, confermati gli altri due appuntamenti di Anzio e di Sabaudia di questa sera.Continua a leggere

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5S : “Inciucio”. Dal governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare

Tav : De Micheli - ‘dopo voto Senato Conte vada al Quirinale’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Il M5S sta deflagrando e sta andando in mille pezzi. Oggi voteranno in Senato contro il loro governo e contro il loro presidente del Consiglio. Di Battista lo dice chiaramente: la mozione contro la Tav presentata da Di Maio e dal M5S è stata presentata per aprire la crisi di governo. Sono ridicoli e in confusione mentale. In tutto questo il premier Conte si rifugia in un silenzio assordante che ci auguriamo ...

Tav in Senato - governo appare diviso : 11.37 Parola al governo per i pareri sulle mozioni sulla Tav, nell'Aula del Senato, e posizioni che appaiono lontane. Il viceministro Mef Garavaglia (Lega), dà parere favorevole: "Invitiamo a votare a favore di tutte le mozioni che dicono di sì alla Tav e contro chi blocca il Paese". "Il governo si rimette alla decisione dell'Aula", dice invece il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Santangelo (M5S).

Tav - dialogo immaginario. La mia verità su Salvini - Dem - e voto al Senato : Da molte ore nell’aldilà Socrate, Machiaveli, Glaucone discutevano di giustizia, Tav e di Salvini; c’era anche Leibniz, ma parlò alla fine; fu Glaucone a egemonizzare il dialogo: Gige era un pastore alle dipendenze d’un re. Un giorno trovò un anello che lo rendeva invisibile e lo utilizzò per conquistare il potere: approfittando dell’invisibilità entrò nella casa del re, lo uccise e prese il suo posto. “Richiami il mito per capire il presente?” ...

Resa dei conti sulla Tav - 6 le mozioni in Senato. M5S isolato - Lega vota il testo Pd : Il giorno della Resa dei conti sulla Tav è arrivato. Al via la battaglia delle mozioni in Senato. Sei i testi in discussione nell’Aula di Palazzo Madama. I lavori sono cominciati alle 9, partendo dal documento M5S: quello politicamente più rilevante perché punta a bocciare l’opera, nonostante il via libera del premier Giuseppe Conte.Oltre alla mozione M5S, esprime contrarierà all’opera anche il testo ...

Tav - al Senato si votano le sei mozioni : resa dei conti nella maggioranza M5s-Lega : Al Senato è iniziata la discussione delle sei mozioni sulla Tav: quattro sono per il proseguimento dell’opera, due sono contrarie all’alta velocità. Decisivo il ruolo delle opposizioni che se dovessero votare, come previsto, per il sì alla Tav metteranno in minoranza il M5s e la sua mozione no-Tav. Il rischio è quello di un nuovo scontro politico tra 5 Stelle e Lega, su cui però anche Giuseppe Conte ha cercato di calmare le acque, rassicurando ...

Tav - al via il voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Voto Tav - via alle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Voto Tav - è il giorno delle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Voto Tav - è il giorno delle mozioni al Senato : la Lega vota quella del Pd : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: si prospetta alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Tav - in Senato maggioranza alla prova sull’alta velocità : Matteo Salvini sarebbe pronto secondo alcuni a porre subito dopo il voto un «problema politico» nell'esecutivo. Ma nella serata di martedì Palazzo Chigi ha provato a mettere un argine a questa tentazione escludendo che nelle divergenze in seno alla maggioranza sia contenuto un giudizio sul ruolo del premier

Tav - il Senato discute le sei mozioni : 9.46 Al via in Senato la discussione sulle 6 mozioni sulla Tav. Nell'ordine dei lavori, l'illustrazione di ciascuna mozione, dichiarazioni di voto e, verso l'ora di pranzo, votazioni. La Tav è una "idea vecchia di almeno 30 anni", esordisce la sen.Pirro per la mozione M5S e ricorda:il M5S ha chiesto di ridiscutere integralmente i progetti Per la mozione Pd, il sen.Margiotta:"Il Senato impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative ...

Tav - oggi il voto sulle mozioni al Senato : La resa dei conti sta per iniziare. oggi in un modo o nell'altro si chiuderà la partita del governo gialloverde sul Tav Torino-Lione con sei diverse mozioni che saranno discusse e votate in Senato a partire dalle 9. Da un lato c'è il Movimento 5 Stelle che resta contrario all'opera e proverà a bloccarla fino all'ultimo, dall'altro ci sono pressoché tutti gli altri partiti politici che sono a favore del progetto e, numeri alla mano, non ...