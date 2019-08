Tav | bocciata la mozione di M5S al Senato | Lega | Ci saranno

Fonte : blogo

(Di mercoledì 7 agosto 2019) AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Senza alcun colpo di scena, laNo Tav presentata aldal Movimento 5 Stelle è statacon 181 voti contrari e solo 110 voti a favore, quelli deiri pentastellati. L'ultimo vano tentativo voluto da Luigi Di Maio per bloccare l'opera in Val di Susa è quindi morto sul nascere e le frattura al governo è sempre più netta.Le altre quattro mozioni a favore dell'opera, invece, sono state approvate senza particolari problemi di numeri: quella del PD ha ottenuto 180 sì (109 contrari e un astenuto), quella di Emma Bonino ne ha ottenuti 181 (107 i no e un astenuto), così come quella di Fratelli d'Italia (181 sì, 107 no e un astenuto) e quella di Forza Italia, che si è portata a casa 182 sì, 109 voti contrari e 2 astenuti.Alerano presenti anche i due leader al governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con quest'ultimo che ha deciso di ...

