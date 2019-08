Tav | bocciata la mozione del M5S al Senato | Lega | È un caso politico

Tav - bocciata la mozione M5S. Approvate quelle a favore dell’opera. La Lega : ci saranno conseguenze : Romeo: chi vota no si assume la responsabilità politica. Il Pd: la maggioranza non esiste più, Conte vada subito al Quirinale

Tav - via libera a mozioni a favore : bocciata quella M5s. Di Maio e Salvini si ignorano - Lega esulta : Tutto come previsto, almeno riguardo al voto. Il Senato ha approvato le mozioni (quattro) a favore del Tav Torino-Lione, nel giorno del duello finale tra Lega e M5s sul via libera all’opera. Respinta quella del Movimento 5 stelle. Così la maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte (che non si è mai presentato in Aula, ndr) si è spaccata. Anzi si è proprio sdoppiata, con tanto di rappresentazione plastica. Si sono ignorati ...

Tav : bocciata la mozione M5s con 181 voti contrari - approvata quella Pd con 180 voti : L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ha votato a favore. I voti contrari sono stati ...

