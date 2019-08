Tav | Berlusconi | Nuove elezioni soluzione migliore

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Luglio : I due amanti sul Tav. Berlusconi farà votare il testo di Salvini per salvare l’opera inutile : La Trattativa Tav, l’inciucio di B. e Salvini per la mozione contro i 5S Partito degli affari – La Lega e Berlusconi tornano a parlarsi per il dibattito al Senato sull’alta velocità: così il 7 agosto resusciterà il vecchio centrodestra di Ilaria Proieti Traditori no: sconfitti di Marco Travaglio Domenica ero in Val di Susa, a Venaus, invitato dal Festival dell’Alta Felicità a presentare Perché No Tav. E tutti i leader del movimento ...