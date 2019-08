Tav | battaglia delle mozioni al via Salvini | ' Così non si può lavorare'

Tav - battaglia delle mozioni al via Resa dei conti Salvini-Toninelli : Tav, Resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

No al Tav - una battaglia strategica e di civiltà : La battaglia in corso attorno al Tav appare emblematica per vari aspetti. Cominciamo da quelli attinenti al merito della battaglia stessa. 1. In primo luogo, ovviamente, la sua enorme valenza ambientale. È in discussione la validità di un modello di sottosviluppo basato sulle grandi opere inutili, che portano un’indubbia devastazione del territorio per determinare una velocizzazione fine a se stessa degli scambi, la cui utilità peraltro ...

Battaglia in Val Susa dopo sì a Tav - 48 denunciati : Quarantotto manifestanti denunciati, molti dei quali vicini al centro sociale Askatasuna di Torino, compreso il leader storico del movimento No Tav, Giorgio Rossetto, un poliziotto leggermente ferito. E' il bilancio, dei disordini avvenuti oggi in Val di Susa in occasione del corteo contro la Torino-Lione, partito nel primo pomeriggio da Venaus, dove e' in corso di svolgimento il festival Alta Felicita'. Poche ore dopo l'invio della lettera ...

Tav - col sì di Conte persa la battaglia di Grillo. Choc e rabbia tra i 5 Stelle : La battaglia parlamentare servirà solo per rassicurare la base e accusare la Lega di votare con il Pd. Lo scambio con la riforma delle Autonomie. Toninelli sotto accusa

I No Tav minacciano Giuseppe Conte e Matteo Salvini : "Daremo battaglia - ci saranno problemi d'ordine pubblico" : Dichiarano guerra a Giuseppe Conte i No Tav dopo il sì del premier alla realizzazione dell'Alta velocità Torino-Lione. "Lo abbiamo sempre detto che non abbiamo governi amici e quello che è successo ieri è un'ulteriore dimostrazione", dice Lele Rizzo, uno dei leader del Movimento No Tav: "Le parole d

Tour de France – Alaphilippe si gode la maglia gialla : “mi aspetTavo questa battaglia. Pinot? Ha meritato” : La maglia gialla ha analizzato l’esito della quattordicesima tappa del Tour, chiusa al secondo posto dietro Pinot “Sicuramente per me è un bel giorno, l’ultima salita era veramente impegnativa, tutti erano a tutta ma sono felice di essere ancora in giallo“. AFP/LaPresse Commenta così il secondo posto ottenuto sul Tourmalet Julian Alaphilippe, riuscito comunque ad allungare in classifica generale, portando il suo ...

Zannola-Battaglia : Comune deve aprire Tavolo su assunzione disabili : Roma – “Roma Capitale risponda quanto prima alla richiesta, pervenuta da Cgil, Cisl e Uil e indirizzata agli assessori comunali al Lavoro e al Personale, nonche’ al disability manager della citta’, di aprire un tavolo di confronto sul rispetto della legge 68/99 relativa al collocamento lavorativo obbligatorio delle persone con disabilita’ nella Pubblica amministrazione. Un incontro che vuole non solo verificare lo ...

Battaglia : Raggi deve aprire Tavolo anche con Municipi per servizi : Roma – “Via Schiavonetti e via Sandro Penna: sono questi i quadranti del quartiere Tor Vergata nel Municipio VII in cui la sindaca Raggi ha deciso ieri, in una riunione alla presenza dei presidenti di Municipio, di allestire due zone di trasbordo rifiuti tra le 12 elencate per tutta la citta’. Una scelta su cui chiediamo chiarezza, a partire da dove esattamente saranno posizionate queste aree, e anche trasparenza nel rispetto ...

LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : ricomincia la battaglia per la qualificazione agli otTavi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Il match sta salendo d’intensità. 52′ Mickael Pote è bravissimo a sfruttare un cross al centro perfetto, il suo sinistro a giro finisce di poco fuori. 50′ Frederic Mendy tenta un colpo di testa, ma la palla sfiora la traversa! 49′ Subito corner della Guinea Bissau, che è rientrata bene in campo. 48′ Per entrambe le squadre la Coppa d’Africa non è ...