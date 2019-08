Tav | al via il voto in Senato M5S | «Inciucio Lega e Pd» Salvini | «Non si può lavorare

Voto Tav - via alle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5S isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra

Tav - battaglia delle mozioni al via Salvini : 'Così non si può lavorare' : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Tav - battaglia delle mozioni al via Resa dei conti Salvini-Toninelli : Tav, Resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Tav : al via al Senato seduta su mozioni : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Al via al Senato la seduta con all’ordine del giorno le mozioni sulla Tav. La prima all’ordine del giorno è quella presentata dal Movimento 5 stelle, che “delibera di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l’adozione di atti che determinino la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione ...

Di Battista attacca Salvini via social : "Trovi i soldi per le forze dell'ordine - non per la Tav | I politici smettano di commentare tutto" : L'esponente M5s sfida il vicepremier con un post sul caso Cerciello: "Il ministro vada nei territori di mafia (se ha libertà e coraggio di farlo) a chiedere come battere il crimine organizzato". E poi chiede che i responsabili dell'omicidio paghino in Italia nonostante siano figli dell'impero statunitense"

Al via marcia no Tav sotto la pioggia : "La valle che resiste - No Tav". E' lo striscione che apre la marcia "No Tav" partita da Venaus e diretta al cantiere di Chiomonte

Al via il corteo No Tav : "L'obiettivo è raggiungere il cantiere" | Live | Foto : I manifestanti vogliono violare la zona rossa tracciata dalle ordinanze della prefettura che ne vieta l'accesso

Al via marcia 'No Tav' sotto la pioggia : 14.08 "La valle che resiste - No tav". E' lo striscione che apre la marcia 'No Tav' partita da Venaus in direzione del cantiere.Slogan come " I popoli in rivolta scrivono la storia No Tav fino alla vittoria " e "Giù le mani dalla Val di Susa" accompagnano l'avvio del corteo. Il leader Perino avverte: "Chi tira un sasso fa un favore a Salvini". Dopo una breve tregua,sta iniziando a piovere.Il violento acquazzone di mezzogiorno ha infangato i ...

Tav - il ministero dei Trasporti scrive all’Ue e dà via libera ufficiale : “Faremo l’alta velocità” : Il ministero dei Trasporti ha inviato la lettera all'Ue con cui ufficializza il sì italiano alla Tav. In attesa del voto in Parlamento (che non dovrebbe, però, cambiare le cose) il governo ha risposto all'agenzia europea dando così il via libera all'iter. Intanto oggi è la giornata del corteo No Tav in Val di Susa.Continua a leggere

Tav - Ministero dei Trasporti invia all’Ue la lettera con il “sì” alla Torino-Lione : “Ci impegniamo a terminare l’opera” : È partita dal Ministero dei Trasporti poco dopo la mezzanotte la lettera con cui l’Italia conferma all’Unione Europea la sua volontà di portare a termine la costruzione dell’alta velocità sulla Torino-Lione. Nel testo si fa riferimento al “discorso del presidente Conte del 23 luglio scorso” nel passaggio in cui si afferma che “costerebbe di più bloccarla che farla”, anche “ in considerazione dei maggiori impegni di spesa ...

Tav - il colpo di scena di Conte : via libera all'opera : Il premier, a sorpresa: "Non farla costerebbe di più, ci sono in ballo tanti soldidegli italiani". Conte spiega che nell'ultimo anno sonointervenuti fatti nuovi: l'aumento dei fondi Ue e il voto delparlamento francese

Tav : costi - numeri e struttura della ferrovia Torino-Lione. La tratta principale costerà 8 - 6 miliardi di euro : Circa 8,6 miliardi di euro. È questo il costo della tratta principale del Tav a cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è deciso ora a dare il via libera. La nuova ferrovia Torino-Lione per il trasporto di merci e persone è lunga 270 chilometri ed è l’anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei 9 assi della rete di trasporto europea TEN-T. La sezione principale, quella transfrontaliera – 65 chilometri tra Susa, in Italia, ...