Tav | al Senato duello finale M5s-Lega | in Aula Salvini e Di Maio P Chigi | “Non è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Non la giustizia, non l’immigrazione e nemmeno i temi economici: l’ostacolo più alto sulla strada del governo Conte è sempre stato il Tav. Mesi fa il presidente del Consiglio aveva congelato il dossier proprio perché era la miccia più pericolosa. E ora che il capo del governo ha sciolto il nodo (a favore della realizzazione dell’opera), le contraddizioni nella maggioranza tornano in bella vista, aggiungendosi all’alta tensione che soprattutto lae il suo segretario non accennano a far diminuire. Ilsull’Alta velocità è in programma al, la Camera in cui i partiti che sostengono l’esecutivo hanno più problemi di numeri anche se hanno dimostrato a sorpresa di avere una tenuta ferrea, perfino sul decreto Sicurezza bis che hanno provocato più di un malumore nel gruppo dei Cinquestelle. Dalle 9 a Palazzo Madama si voteranno le sei ...

