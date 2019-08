SuperQuark 2019 sesta puntata | anticipazioni 7 agosto

SuperQuark 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : SuperQuark 2019 dove vedere. Da mercoledì 26 giugno 2019 torna su Rai 1 Piero Angela con il suo programma cult su ricerca e scienza. Ogni settimana il conduttore, volto della divulgazione scientifica targata Rai ormai da decenni, ci condurrà alla scoperta delle nuove frontiere in fatto di scienza e tecnologia, ma anche tra le meraviglie della natura. Di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. ANTICIPAZIONI SULLE ...

SuperQuark – Sesta puntata del 7 agosto 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Sesta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Sesta puntata | 7 agosto 2019 Apre la Sesta puntata il documentario della BBC che racconterà il “dietro le quinte” della serie dedicata alle […] L'articolo SuperQuark – Sesta puntata del 7 agosto 2019 – Con Piero ...

SuperQuark – Quinta puntata del 31 luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Quinta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Quinta puntata | 31 luglio 2019 Apre la Quinta puntata il documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, […] L'articolo SuperQuark – Quinta puntata del 31 luglio 2019 – ...

Ascolti TV | Mercoledì 31 luglio 2019. Manifest chiude al 10.8%. SuperQuark 13.7% - Maria Teresa 7.3% : Manifest - Josh Dallas e Athena Karkanis Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.187.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.564.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 980.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.251.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Maria Teresa ha raccolto davanti al video 1.264.000 ...

SuperQuark 2019 quinta puntata : anticipazioni 31 luglio : SuperQuark 2019 quinta puntata. Mercoledì 31 luglio in prima serata su Rai 1 torna il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2019 puntata 31 luglio: la tigre Innanzitutto verrà proposto il documentario naturalistico della BBC che giungerà in ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 luglio 2019. Guerra tra poveri : SuperQuark 11% - Manifest 10.1%. Il Nuoto su Rai Sport al 4.9% : Manifest - Josh Dallas Su Rai1 Superquark ha conquistato 1.783.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.596.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 927.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.183.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale Estate ha raccolto davanti al video ...

SuperQuark 2019 quarta puntata : anticipazioni 24 luglio : SuperQuark 2019 quarta puntata. Mercoledì 24 luglio in prima serata su Rai 1 torna il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2019 puntata 24 luglio: licaoni Sarà il documentario naturalistico della BBC sui licaoni, della serie dedicata alle ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 24 luglio 2019. Su Rai1 «SuperQuark» : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark Nuovo appuntamento con SuperQuark, la trasmissione di Piero Angela. La quarta puntata si aprirà con il documentario naturalistico della BBC sui licaoni, della serie dedicata alle “Dinastie”. Poi si parlerà di un elettrostimolatore per il cervello, che agisce anche sui muscoli. Una tecnologia studiata per i suoi effetti di potenziamento cognitivo e che sta oggi affermandosi nello sport come un nuovo ...

SuperQuark – Quarta puntata del 24 luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Quarta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. Mercoledì scorso il programma non è andato in onda per ricordare e commemorare la scomparsa di Andrea Camilleri. SuperQuark | Quarta puntata | […] L'articolo SuperQuark – Quarta puntata del 24 luglio 2019 – Con Piero Angela – ...

