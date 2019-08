Sulla Tav il Pd di Zingaretti centra il suo primo successo politico

Cosa è successo stamattina al Senato durante il voto Sulla Tav - minuto per minuto : La lunga mattinata sulla Tav si apre, prima ancora che al Senato inizi la discussione sulle mozioni, con le dure parole del ministro pentastellato Danilo Toninelli, affidate a un'intervista, nei confronti dell'alleato, il vicepremier leghista Matteo Salvini: "è un nano sulle spalle dei giganti che lavorano". La replica del titolare del Viminale non si fa attendere e non lascia dubbi sul clima interno ai gialloverdi: "Gli attacchi quotidiani dei ...

Questo ridicolo voto Sulla Tav ha portato una sola cosa buona : D’ora in poi vale tutto. Non ci voleva uno scienziato per prevedere che la Lega sarebbe andata a braccetto con i famigli di Forza Italia e gli indefinibili del Pd (con la Meloni sono ‘Fratelli’, quindi…). Pur di tenere in vita la più grande potenziale mangiatoia dei prossimi decenni a spese di noi tutti, nel Senato della Repubblica si è formata la più bizzarra, improbabile e astrusa coalizione della storia italiana. Fascisti e sedicenti ...

Il voto Sulla Tav avvia una surreale crisi di governo : La mozione presentata dal M5s viene respinta dall'aula del Senato. Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, attacca: “Chi vota contro la Torino-Lione se ne assumerà le responsabilità politiche”. Cosa succede ora? Si andrà a elezioni anticipate? Valerio Valentini prova a fare chiarezza nel caos

Cravatte e spillette : due 'siparietti' in Parlamento durante la discussione Sulla Tav : Siparietto tra i banchi del Pd, al temine delle votazioni in aula al Senato sulle mozioni riguardanti la Tav. Dopo aver annunciato il proprio voto contrario all'opera in dissenso dal proprio gruppo, il senatore Dem Tommaso Cerno si è visto scherzosamente appuntare sul bavero una spilla di M5s da Matteo Renzi, a cui la spilla era a sua volta stata fatta arrivare dai banchi grillini. Un modo ironico per definire ...

Matteo Salvini - sms ai suoi dopo il voto Sulla Tav : "Non partite per le ferie". Crisi di governo - oppure...? : La spaccatura al governo probabilmente non è mai stata così clamorosa. Certo, le tensioni crescono da mesi, ma di fatto Lega e M5s non si erano mai divisi palesemente in aula, così come accaduto con le mozioni sulla Tav. Approvate tutte quelle a favore dell'alta velocità, bocciata quella dei grillin

Dopo il voto Sulla Tav si è di fatto aperta la crisi di governo? : Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ripete che "ora le valutazioni le farà Salvini", che "si apre una questione politica, su questo non c'è dubbio, ci saranno conseguenze". crisi aperta formalmente? "Certo. Più di così...", afferma un sottosegretario del partito di via Bellerio. Aria di fine lavori in Parlamento per tutta la mattinata. Il voto sulle mozioni sulla Tav richiama il pubblico ...

Sulla Tav la maggioranza non c'è più : Sulla Tav il governo gialloverde ufficializza la spaccatura interna tra Lega e M5s e si avvicina la prospettiva di una crisi dell'esecutivo dalle conseguenze ancora imprevedibili. In una seduta molto tesa, la mozione sull'Alta velocità presentata dal M5s, quella che di fatto voleva cancellare l’inte

Sulla Tav voti opposti di Lega e M5s - è il giorno più buio del governo Conte : Aggiornato alle ore 13,30 del 7 agosto 2019. L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ...

Il Senato ha bocciato la mozione del M5S Sulla TAV : Come ampiamente previsto, la maggioranza si è divisa ed è arrivata un'ulteriore approvazione dell'opera

"Al Pd dico : state facendo un errore madornale" - Sulla Tav Tommaso Cerno vota in dissenso col suo gruppo : “Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo, state facendo un errore madornale”. Il senatore dem Tommaso Cerno ha votato la mozione Tav in dissenso con il suo partito.Prima di esprimere il suo “no” al documento Pd, passato successivamente in Senato con 180 sì, ha annunciato che invece avrebbe votato sì alla mozione dei 5 stelle e rivolto un appello al suo partito: “Sono in dissenso col mio ...

M5s - delirio Sulla mozione-Tav : "Inciucio tra Lega e Pd" - Matteo Salvini se la ride : Nel giorno del voto al Senato sulle mozioni-Tav, il M5s dimostra per l'ennesima volta di non averci capito niente. Lo dimostra con un post pubblicato sulla pagina ufficiale su Facebook, in cui viene ripresa una dichiarazione del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che come ovvio ann

Resa dei conti Sulla Tav - 6 le mozioni in Senato. M5S isolato - Lega vota il testo Pd : Il giorno della Resa dei conti sulla Tav è arrivato. Al via la battaglia delle mozioni in Senato. Sei i testi in discussione nell’Aula di Palazzo Madama. I lavori sono cominciati alle 9, partendo dal documento M5S: quello politicamente più rilevante perché punta a bocciare l’opera, nonostante il via libera del premier Giuseppe Conte.Oltre alla mozione M5S, esprime contrarierà all’opera anche il testo ...

Annalisa Chirico smonta Luigi Di Maio in tre punti Sulla Tav : "È il capo - se lo ricorda?" : Ancora una volta, Annalisa Chirico si cimenta nella - ammettiamolo - semplice impresa di smontare i deliri dei grillini. Impresa semplice, ma doverosa. Nel mirino le parole di Luigi Di Maio, il quale ha detto che "solo il Parlamento può fermare il Tav". La risposta al capo politico M5s della Chirico