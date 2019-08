Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato | Conte

Salvini e Di Maio tornano a punzecchiarsi alla vigilia del voto Sulla Tav : La posizione di Di Maio è sempre la stessa. Se Salvini vuole aprire la crisi lo dica apertamente, alla luce del sole. Posizione che nei gruppi parlamentari viene ribadita con forza. Domani il punto di scontro sarà la Tav. I pentastellati hanno approntato un testo per sottolineare il loro no alla Torino-Lione. Ma Salvini non ha intenzione di arretrare: il Movimento 5 stelle sta attuando un suicidio politico, ha spiegato il ministro dell'Interno ...

Resa dei conti in Aula Sulla Tav E Salvini rilancia il voto anticipato : Il capo del Carroccio: il ministro delle Infrastrutture non è in grado. Le urne? Si vedrà pure prima di settembre

Salvini apre le danze Sulla Tav : “Voteremo mozioni a favore del progresso” : Dopo aver incassato la vittoria sul suo decreto, il vicepremier non molla: «Stupito che ci sia qualcuno che vuole tornare indietro»

Governo - lo scontro Sulla Tav antipasto di quello sulla manovra : Il voto sulle mozioni pro o contro la Tav, così come sul decreto sicurezza bis, fanno parte della strategia della Lega nella marcia di avvicinamento alla legge di Bilancio. Il vicepremier Salvini ha già avvertito gli alleati: La Tav «è un’infrastruttura fondamentale» e «un voto del Parlamento contro sarebbe una sfiducia al premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla»

Governo : dopo il decreto sicurezza bis Salvini alza il tiro - attesa per mozione Sulla Tav : Il decreto sicurezza bis è legge: ieri, lunedì 5 agosto, il Senato infatti ha approvato la conversione del decreto (sul quale, il Governo, aveva già posto la fiducia). Il "padre" della nuova normativa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha lasciato l'Aula senza attendere l'esito e sui social, poco dopo, ha ringraziato non solo gli italiani, ma anche la Vergine Maria. Il Governo Conte, per ora, regge, ma c'è grande attesa per la mozione ...

Giuseppe Conte e il boatos che scuote Palazzo Chigi : quando cade il governo. Niente crisi Sulla Tav - ma... : Il decreto sicurezza bis ha ricevuto la fiducia del Senato ma le vere grane per il governo arrivano ora. Domani a Palazzo Madama verrà messa ai voti la mozione presentata dai grillini contro la Tav. È probabile che venga respinta, è vero, dato che gran parte del Pd dovrebbe schierarsi a favore dell'

Salvini e Toninelli - separati in casa - litigano Sulla Tav : La disfida di Rogoredo, Milano. Sì perché oggi le due anime del governo, prima di misurarsi in Parlamento sul decreto sicurezza, hanno fatto tappa nella periferia milanese, davanti al boschetto della droga, nella stazione ferroviaria di Rogoredo. A sfidarsi in singolar tenzone il vicepremier Matteo

Salvini? Non sa che pesci pigliare Lo dimostra la giravolta Sulla Tav : Dj alla consolle. Le cubiste. Le riunioni in costume da bagno. L'Inno di Mameli (non cantato). L'idea che ci siamo fatti in questi giorni è quella di un Matteo Salvini irrefrenabile, schiacciasassi e spaccatutto. Il Capitano, insomma. Un Capitano che... Segui su affaritaliani.it

Pd presenterà una mozione Sulla Tav : “Perso un anno fra panzane del M5S e indecisione di Salvini” : Lo annuncia Andrea Marcucci, capogruppo dei senatori dem al Senato. "Depositeremo una mozione in Parlamento per smascherare i bluff della maggioranza", comunica Marcucci, avvertendo che una votazione sulla Tav avrà come conseguenza obbligata le dimissioni del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

I migranti ancora a bordo della Gregoretti e i due mondi paralleli del governo Sulla Tav : Il funerale del brigadiere Cerciello. Succedono cose già gravi per conto loro, ma se alla gravità si aggiunge la grevità allora sono guai. E viene minata la capacità di funzionamento della democrazia, dello stato di diritto, del sistema liberale. I nemici di questi tre pilastri dell'efficienz

La Lega 'molla' i 5 Stelle Sulla Tav : "Non volete l'opera? Dimettetevi" : Non un semplice avvertimento, un ultimatum o una sfida ma molto di più. La Lega 'molla' il Movimento 5 Stelle sulla Tav. E lo fa con una nota al vetriolo che - nelle intenzioni dei leghisti - ha il senso e il tono del "Vaffa" da grillini della prima ora. "Se per i 5 Stelle la Tav è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Emmanuel Macron e al partito del cemento, che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà?", si chiedono i ...