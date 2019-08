Successo per la Festa del gelato e delle granita a Modica

Dr. Pimple Popper - schiacciare brufoli per professione diventa un Successo in tv : L’ultima frontiera del voyeurismo televisivo trova la sua dimensione su Real Time con il format Dr. Pimple Popper – la dottoressa schiacciabrufoli. Il programma documenta quanto accade nell’ambulatorio della dermatologa Sandra Lee, già diventata una star sul web. La sua abilità consiste nel curare casi al limite di brufoli, bubboni e cisti già popolarissimi su Youtube.Continua a leggere

Cosa è Successo stamattina al Senato durante il voto sulla Tav - minuto per minuto : La lunga mattinata sulla Tav si apre, prima ancora che al Senato inizi la discussione sulle mozioni, con le dure parole del ministro pentastellato Danilo Toninelli, affidate a un'intervista, nei confronti dell'alleato, il vicepremier leghista Matteo Salvini: "è un nano sulle spalle dei giganti che lavorano". La replica del titolare del Viminale non si fa attendere e non lascia dubbi sul clima interno ai gialloverdi: "Gli attacchi quotidiani dei ...

Lazio - netto Successo contro l’Al Shabab ma infortunio per Milinkovic-Savic : Altra vittoria in amichevole per la Lazio, che ha battuto 5-1 l’Al Shabab, la squadra si prepara in vista della prossima stagione. Per i biancocelesti reti nel primo tempo di Caicedo, Jony e Correa. Nella ripresa chiudono i conti anche Immobile e Adekanye. Di Seba al 30′ del primo tempo il gol del momentaneo 2-1. infortunio per Sergej Milinkovic-Savic, uscito al 23′ del secondo tempo per un problema muscolare. ...

Spazio : Orion - Successo per il test ai motori : Orion ha completato con successo un’altra prova decisiva. Protagonista del test statico, durato 12 minuti, il sistema di propulsione della navetta, che ha simulato uno scenario di emergenza in cui il modulo di servizio di Orion (European Service Module) doveva essere posto in un’orbita sicura dopo aver interrotto la missione. Il test – riporta Global Science – ha valutato la situazione peggiore che il modulo potrà affrontare in caso ...

Aria più pulita in Italia : Successo per le norme anti-inquinamento degli ultimi 40 anni : Le norme anti-inquinamento applicate in Italia negli ultimi 40 anni hanno reso il cielo più limpido, soprattutto nelle aree storicamente più inquinate, come le grandi città e la Pianura padana. In tempi di allarme sul cambiamento climatico, sullo scioglimento dei ghiacciai e sul consumo di plastica che ha già danneggiato oceani e fauna, uno studio dell’Università Statale di Milano e del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr) fa emergere un ...

“Non sapete divertirvi”. Elettra Lamborghini costretta a interrompere il concerto - ecco cosa è Successo : Una ressa sotto il palco, diventata troppo pericolosa, ha costretto la rapper Elettra Lamborghini a terminare in anticipo il suo concerto al “Mr Charlie” di Lignano Sabbiadoro. La cantante si trovava a Udine per un live show ma qualcosa è andato storto sotto il palco, costringendo la cantante prima a chiedere al pubblico di calmarsi poi a interrompere definitivamente lo spettacolo abbandonando il palco. La vicenda è stata spiegata ...

Maria De Filippi e il Successo : «Ho paura di quando finirà - spero di essere stabile sulle mie gambe» : Maria De Filippi rivela le sue paure. “Non avevo mai pensato di finire davanti a una telecamera. Inizialmente è stato traumatico, per questo ero così impostata”, non si aspettava di finire davanti alle telecamere, ma rapidamente Maria De Filippi da “impostata” è diventata una regina della tv, che nel futuro teme di perdere il suo successo. Se inizialmente, come ha raccontato in un’intervista a “Oggi”, il timore era quello di essere inquadrata ...

Nuoto - Federica Pellegrini e i suoi 31 anni : un’atleta infinita che ha aperto la via del Successo all’Italia : Eccesso di narrativa e proselitismo? Sì, probabile. Difficile però non calcare la mano, esaltarsi o anche far cadere delle sedie dagli spalti di uno stadio al cospetto di un’atleta che sembra essere sempre la stessa, incurante del trascorrere del tempo. Eppure, Federica Pellegrini è cambiata e sono stati mille i volti nei quali abbiamo potuto ammirarla: dal viso luccicante di Atene 2004 a quello emozionato e soddisfatto di Gwangju 2019. ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 per il 20enne figlio di Michael. Il Successo a Budapest in gara-2 : È arrivata la prima vittoria in Formula 2 per Mick Schumacher. Il pilota 20enne del Team Prema, figlio del 7 volte campione del mondo (5 con la Ferrari) Michael Schumacher, già membro della Ferrari Driver Academy, ha trionfato a Budapest in gara-2, precedendo Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. Il tedesco, campione in carica della terza serie europea, nelle ultime uscite aveva mostrato importanti segnali di crescita che l’hanno ...

Ancora un Successo per il 3 appuntamento con “Le Vie di Zefiro” al NH Collection Taormina : NH Collection Taormina e Chef Natale Giunta (nella foto) hanno presentato il terzo appuntamento firmato Le Vie di Zefiro che si

Fiore - film Rai 3/ Che Successo per Daphne Scoccia! - oggi - 2 agosto 2019 - : Fiore in onda in prima serata su Rai3 oggi, 2 agosto, alle ore 21.20. Nel cast Daphne Scoccia, Valerio Mastandrea, Josciua Algeri

Oroscopo agosto per tutti i segni : Successo per il Leone - soluzioni d'amore per la Vergine : Prosegue l'estate 2019. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali per quel che riguarda il mese di agosto che ormai è iniziato? Leggiamo, di seguito le previsioni dettagliate riguardanti amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Stelle del mese di agosto per tutti i segni Ariete: il terzo mese della stagione estiva sarà particolarmente favorevole per voi. Con Venere e Marte dalla vostra parte potrete vivere delle ...

Philipp Plein Ferrari verde : diffida per le foto - cos’è Successo : Philipp Plein Ferrari verde: diffida per le foto, cos’è successo Scontro a distanza tra la Ferrari e il noto designer tedesco Philip Plein dopo gli ultimi post apparsi sul profilo Instagram di quest’ultimo. Philipp Plein Ferrari: la diffida In diverse foto pubblicate sul profilo Instagram di Philip Plein si mostrano delle procaci ragazze in bikini nell’atto di lavare il suo parco auto, composto oltre che da una Rolls Royce e da ...

Jova Beach Party : Successo per il concerto festa di Viareggio : È stata una giornata memorabile quella del 30 luglio presso la spiaggia del Muraglione a Viareggio (Lucca) dove Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha inaugurato la prima data toscana dell’attesissimo evento di cui tutti parlano da diversi mesi: il Jova Beach Party. Il noto cantante Lorenzo Jovanotti, infatti, quest’anno ha voluto portare da Nord a Sud, in diverse spiagge italiane, la propria musica, ripercorrendo la sua brillante carriera ...