Strage di delfini in Toscana | trovata un’altra carcassa a Livorno È la 18esima da luglio

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ladi un tursiope è stata recuperata dagli addetti dell'Arpat innanzi alla costa di. Si tratta del diciottesimo delfino trovato morto dae del trentacinquesimo dall'inizio del 2019. Secondo gli esperti potrebbe essere in atto un'epidemia di Morbillivirus, che già in passato ha fatto stragi di cetacei.

