Stati Uniti | maxi-raid contro l’immigrazione clandestina | quasi 700 persone arrestate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019)700 arresti. È il risultato del più grandel’immigrazionecompiuto negli ultimi dieci anni negli. Gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement, l’Agenzia federale per il contrasto all’immigrazione, si sono presentati per la-operazione in alcune fabbriche in Mississipi. Le 680sono per lo più ispanici, molti dei quali trovati in alcuni impianti per la lavorazione del pollame. Tra questi c’è quello di Koch Food a Morton, dove i lavoratori fermati sonocaricati su tre autobus e trasportati in un hangar militare per illi. Al blitz hanno partecipato circa 600 agenti che hanno sigillato il perimetro dell’area dove si trovano gli impianti. L’imponente operazione era stata pianificata da mesi ma è scattata proprio mentre il presidente Donald Trump si recava a El Paso a ...

