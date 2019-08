Spunta il granchio azzurro | allarme sulle spiagge L’esperto | «Tenete lontano i bambini

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 7 agosto 2019)salentine, in particolare a Torre Rinalda e Spiaggiabella, marine di Lecce. E’ là, infatti, che numerosi bagnanti hanno segnalato la presenza di questa specie aliena, il cui nome scientifico è “Callinectes sapidus”. Ma non è escluso che sia presente anche in altre zone d’Italia. Primula Meo, vice presidente dell’Associazione tutela ambiente animali e Protezione civile Ata-Pc Lecce, che da oltre 10 anni si occupa di salvaguardia dell’ambiente e protezione degli animali, mette in guardia dagli effetti che il proliferare di questa specie potrebbe avere sul nostro ecosistema, già in equilibrio. «Conoscendo l’aggressività di questa specie aliena che a causa dell’intensificarsi del traffico marittimo trans-oceanico e dell’aumento della temperatura, sta colonizzando il nostro mare – afferma Primula Meo – ho ritenuto opportuno ...

