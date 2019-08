Sport in tv | DAZN sarà visibile anche su Sky? Accordo possibile per l’inizio della Serie

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Dopo che Euroè diventatasu, ora un altro grande cambiamento potrebbe avvenire nel mondo dei diritti televisivi riguardanti lo: secondo quanto riportato da “La Repubblica“,starebbero per stringere unper renderesul satellite parte del pacchetto di eventi presenti sulla nota piattaforma streaming. Il piatto forte sarebbe senza ombra di dubbio l’anticipo del sabato seraA di calcio, ma l’non è ancora stato siglato,se sarebbe tutto in dirittura d’arrivo, con l’obiettivo di poter mostrare sule gare per ora in esclusiva susin dall’inizio del massimo campionato italiano. Segui la Copa Libertadores in diretta streaming suAncora non è chiaro se ci saranno dei costi aggiuntivi per gli abbonati alla tv satellitare, ma non c’è dubbio che il ...

restivogabriele : @aboutjoff Mettere il pacchetto Sky a 10€ intendi il pacchetto Sport? Per avere cosa? Quei pochi canali di Sky spor… - solonapoli24 : Concordiamo con il promo sulla pirateria, ma manca dire che Dazn è inguardabile negando emozioni, Sky Juve non si s… - MatteoCiru : @thelumpur Sì può tranquillamente pagare Now TV invece che Sky, prendendo solo il pacchetto sport, inoltre DAZN per… -