‘Spirito libero’ vince la gara degli ascolti e batte ‘Velvet Collection 2’

Fonte : tv.fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Buona la prima per 'Spirito libero'. Alla prima puntata della serie austriaca, trasmessa da Canale5, bastano 1.686.000 spettatori pari all’11% di share perre la. L'esordio della seconda stagione della fiction spagnola 'Velvet' si ferma a 1.425.000 spettatori pari all’8.8% di share.

KontroKulturaa : Ascolti tv 6 agosto: mazzate per Gerry Scotti e il suo Caduta Libera, Spirito Libero mette sotto Velvet Collection - - CorneliaHale94 : @cheTVfa @darkap89 O mettono anche loro 3 episodi (ma non credo!) oppure la spostassero su RaiPremium (magari non d… - CorneliaHale94 : @darkap89 @cheTVfa #Rai1 Velvet Collection 8.8% 1.425 (secondo te lo mollano su Rai Premium?) #Canale5 Spirito Libero 11.0% 1.686 -